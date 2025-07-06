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Устали от голубей на балконе? Эти 5 растений навсегда решат вашу проблему

Отпугиваем голубей с помощью растений: топ-5 лучших вариантов для террасы
3:59
Недвижимость

Летние дни все ближе, и многие из нас мечтают проводить время на балконе или террасе. Однако есть одна проблема — надоедливые голуби, которые могут мешать наслаждаться временем на открытом воздухе. Эти птицы не только издают шум, но и оставляют за собой неприятные следы, такие как перья и продукты жизнедеятельности, которые портят внешний вид вашего балкона или террасы. Но не переживайте — есть несколько растений, которые помогут вам справиться с этой проблемой.

Голуби на балконе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Голуби на балконе

Лаванда

Почему лаванде под силу отпугнуть голубей

Лаванда не только красивое и ароматное растение, но и эффективное средство для борьбы с голубями. Хотя для человека её запах расслабляет, для птиц он неприятен. Лаванда любит солнечные места и хорошо дренированную почву, а также устойчива к засухе и не требует частого полива. Её яркие фиолетовые цветы станут отличным украшением балкона или террасы.

  • Преимущества: антисептические свойства, красивый внешний вид, устойчивость к засухе.
  • Как ухаживать: требует солнечного освещения, лёгкой почвы и минимального полива.

Кактус

Кактус — естественная защита от голубей

Кактусы — отличное решение, особенно если вы живёте в жарком климате. Голуби не любят растения с колючками, и кактус будет отлично защищать ваш балкон. Это неприхотливое растение, которое способно накапливать влагу в стеблях и адаптироваться к сухим условиям.

  • Преимущества: минимальный уход, красивое цветение, защита от голубей.
  • Как ухаживать: предпочитает яркий солнечный свет и минимальный полив.

Базилик

Интенсивный аромат базилика отпугивает птиц

Базилик не только вкусная приправа, но и отличное средство от голубей. Его интенсивный запах, содержащий эфирные масла, такие как эвгенол и цитронеллол, делает его эффективным репеллентом для этих птиц. Базилик быстро растёт, и можно выращивать его прямо на балконе летом.

  • Преимущества: ароматный, полезный в кулинарии, быстрорастущий.
  • Как ухаживать: любит солнечные места, нуждается в регулярном поливе.

Кошачья мята

Как кошачья мята помогает избавиться от голубей

Хотя кошачья мята известна тем, что привлекает кошек, её интенсивный мятный запах может быть неприятен для голубей. Это растение быстро разрастается и легко адаптируется к различным условиям, а также отлично подходит для выращивания на террасе или балконе.

  • Преимущества: быстрорастущее, красивое, сильный аромат, отпугивающий птиц.
  • Как ухаживать: предпочитает солнечные или полутенистые места, неприхотливо в уходе.

Розмарин

Розмарин — ещё одно эффективное средство от голубей

Розмарин не только замечательно пахнет, но и является прекрасным средством для борьбы с голубями. Его сильный, резкий аромат, который голуби не выносят, сделает ваше пространство менее привлекательным для них. Розмарин также является отличной приправой и имеет полезные антисептические свойства.

  • Преимущества: ароматный, вечнозелёный, устойчив к засухе, используется в кулинарии.
  • Как ухаживать: растёт на открытом грунте и в горшках, нуждается в солнечном свете и умеренном поливе.

Эти 5 растений — не только красивые и полезные дополнения для вашего балкона или террасы, но и отличные природные средства для отпугивания голубей. Лаванда, кактус, базилик, кошачья мята и розмарин помогут вам создать комфортное и чистое пространство без лишних проблем с птицами. Выбирайте растения, которые подходят именно вам, и наслаждайтесь отдыхом на свежем воздухе!

Уточнения

Го́луби или настоя́щие го́луби (лат. Columba), — род птиц из семейства голубиных.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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