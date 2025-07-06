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Борьба с жвачкой: простые способы очистить волосы, обувь и ковры без ущерба

Как удалить жвачку с волос, обуви и одежды: простые и быстрые способы
3:37
Недвижимость

Каждый, кто хотя бы раз сталкивался с жвачкой, прилипшей к волосам, одежде или ковру, знает, как сложно и неприятно с ней бороться. Но не переживайте, существует несколько простых и быстрых способов, которые помогут избавиться от жвачки, не повреждая вещи или волосы.

Девушка с застрявшей жвачкой в волосах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с застрявшей жвачкой в волосах

Волосы

Когда жвачка прилипла к волосам, важно действовать аккуратно, чтобы не повредить пряди. Для удаления используйте продукты на жирной основе, такие как:

  • Майонез, сливочное масло или вазелин: обильно смажьте волосы вокруг жвачки, после чего аккуратно постарайтесь отодвинуть её вниз. Жирная основа помогает сделать волосы скользкими и облегчить процесс.
  • Яичный белок: если ничего жирного под рукой нет, можно воспользоваться белком яйца. Он также создаёт скользящую поверхность для удаления жвачки.
  • Кока-кола: налейте напиток в стакан и замочите прядь волос на 5-10 минут. Пузырьки колы помогут размягчить жвачку, и её будет легче удалить. Если не получилось с первого раза, повторите процедуру.

Обувь

Жвачка на обуви — это не редкость, особенно на подошвах. Удалить её можно несколькими способами:

  • Замораживание: поместите обувь в полиэтиленовый пакет и положите в морозильник на 30 минут. После этого жвачка должна легко отлипнуть. Если времени мало, можно прикладывать кусочек льда к жвачке и аккуратно соскрести её ножом.
  • Масло: обильно смажьте поверхность вокруг жвачки сливочным или растительным маслом, а затем соскребите остатки зубной щеткой с жесткой щетиной.
  • WD-40: этот спрей, изначально предназначенный для защиты металлов, давно нашел применение в домашних хозяйствах. Просто распылите его на жвачку и аккуратно удалите.

Одежда

Если жвачка прилипла к одежде, начните с замораживания

  • Поместите вещь в морозильник. После того как ткань станет холодной, соскребите жвачку с помощью пластикового ножа или ложки.

Если замораживание не помогает

  • Нагрейте жвачку феном. Согревая её, она станет мягкой, и вы сможете отлепить её руками.

  • Используйте WD-40, лимонный сок или белый уксус (40-50°C). Наносите одно из этих средств на загрязнение, затем аккуратно счищайте жесткой щеткой. Обязательно проведите тест на незаметном участке ткани, чтобы избежать повреждений.

После удаления жвачки постирайте одежду в теплой воде с моющим средством для удаления жирных пятен.

Важно: если жвачка попала на деликатные ткани, лучше не рисковать и обратиться в химчистку.

Ковёр и мягкая мебель

Для удаления жвачки с ковра или мягкой мебели также существует несколько методов:

  • Горячий утюг: накройте загрязнённое место чистой тканью и прогладьте утюгом. Жвачка приклеится к ткани, но на ковре останется пятно, которое можно вывести обычной мыльной водой.
  • Ледовый компресс: поместите лед в плотный пакет и приложите к загрязнённому месту. Замороженная жвачка должна легко отделиться от ворса.

Не используйте агрессивные химические средства или растворители для чистки ковров — это может привести к повреждению материала!

Теперь, зная эти простые методы, вы сможете справиться с жвачкой без труда и не испортите ни волосы, ни одежду, ни мебель!

Уточнения

Жева́тельная рези́нка (разг. жвачка) — кулинарное изделие, которое состоит из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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