Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обвиняемого в подготовке убийства депутата оставили под арестом в Саратове
Украина приостановила работу ряда военкоматов после ударов по зданиям ТЦК
Россия и Саудовская Аравия развивают сотрудничество в сфере авиации
Подмосковные следователи расследуют убийство женщины пристёгнутой наручниками
Тельняшка, льняные брюки и эспадрильи вошли в капсулу на лето
Полиция задержала участников преступного сообщества на 3 млрд рублей хищений
Минобороны РФ: расчет Искандера уничтожил до 50 националистов ВСУ под Чугуевом
ОПЕК+ планирует увеличить добычу нефти на 550 тысяч баррелей в сутки
Шашлык из куриных сердечек: рецепт доведёт до гастрономического безумия

Необычное решение для освещения над столом — дизайнеры советуют попробовать

В Москве представили семь вариантов светильников для обеденной зоны
2:39
Недвижимость

Хотите, чтобы столовая зона выглядела стильно и уютно? Выбор светильника — не просто технический вопрос, а способ задать тон всему пространству. Один грамотно подобранный подвес способен зонировать помещение, добавить настроения или даже стать арт-объектом. Делимся идеями, которые стоит попробовать.

Интерьер кухни-столовой
Фото: goodfreephotos.com by Yinan Chen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Интерьер кухни-столовой

В паре — лучше

Если интерьер выдержан в спокойных, природных тонах, обратите внимание на парные подвесы в тон отделке. Особенно гармонично они смотрятся в скандинавском или современном стиле. Простая форма, нейтральный цвет и сдержанный дизайн — зато создают ритм и дают хороший свет.

Эффектная "гроздь"

Подвесы, собранные в одну композицию — будь то стеклянные шары или каплевидные формы — не просто дают мягкий рассеянный свет, но и сами по себе украшают интерьер. Например, "гроздь" из белых плафонов над круглым столом выглядит как дизайнерский объект и подчеркивает мягкость пространства.

Яркий акцент

Один выразительный подвес с необычным силуэтом или цветом способен стать центральным элементом в обеденной зоне. Особенно актуально для открытой планировки — светильник не только добавит характера, но и выделит зону столовой.

Минимализм в золоте

Тонкие золотые трубки — уже почти классика. Такие светильники легко вписываются и в минимализм, и в неоклассику. В проекте использовали крупный подвес из 14 трубок — он повторяет форму стола и визуально объединяет обеденную зону с кухней.

Трио в равновесии

Три подвеса — универсальное решение. Их располагают в линию над прямоугольным столом или группой — над круглым. Главное — соблюдать баланс: плафоны должны быть заметными, но не громоздкими. Природные формы и материалы — всегда в выигрыше.

Светильник-ветка

Если хочется добавить в интерьер нотку живой природы, выбирайте модели в виде ветви с листьями. Такие светильники особенно эффектны в классических интерьерах, где есть дерево и мягкие формы. Пример — бело-золотая ветвь, перекликающаяся с мебелью.

Гибкий неон

Хочется современности? Гибкий неон подойдёт для лофта, контемпорари и минимализма. Волны, петли, контуры — гибкая лента позволяет воплощать самые смелые формы. А если подсветка повторяет линии гарнитура — дизайн выглядит особенно продуманным.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Рейтинг надёжных авто: Corolla, Lancer, Logan, Golf и Camry
Авто
Рейтинг надёжных авто: Corolla, Lancer, Logan, Golf и Camry Аудио 
Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Домашние животные
Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
7500 рублей штрафа за неверный манёвр: когда не следует ехать по стрелке?
Авто
7500 рублей штрафа за неверный манёвр: когда не следует ехать по стрелке? Аудио 
Популярное
152 миллиона километров пустоты: Земля готовится к большому прыжку

Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.

Наша планета готовится к космическому манёвру
Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин
Китай случайно замедлил вращение Земли: НАСА бьёт тревогу
Лигры, пиззли и ягулеры: 10 животных, названия которых звучат как шутка — но они существуют
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Последние материалы
Как яркие ленточки и наклейки влияют на сортировку багажа в аэропорту
Смерть старой самки разрушает стадо — исследование о культуре слонов
Водителям рассказали, как надёжно зафиксировать коврики в салоне авто
Неожиданная отставка: Путин подписал указ о замене министра транспорта
Попи Борбудаки обнаружила редкое растение на востоке Крита
В Москве представили семь вариантов светильников для обеденной зоны
Лучшие советы по выбору подходящей спортивной одежды для любого сезона
Диетологи советуют пить кофе между приёмами пищи — особенно вегетарианцам
США и пошлины: как новые тарифы затронут страны БРИКС?
Минобороны РФ: группировка Север освободила населённый пункт Бессаловка на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.