Необычное решение для освещения над столом — дизайнеры советуют попробовать

В Москве представили семь вариантов светильников для обеденной зоны

2:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хотите, чтобы столовая зона выглядела стильно и уютно? Выбор светильника — не просто технический вопрос, а способ задать тон всему пространству. Один грамотно подобранный подвес способен зонировать помещение, добавить настроения или даже стать арт-объектом. Делимся идеями, которые стоит попробовать.

Фото: goodfreephotos.com by Yinan Chen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Интерьер кухни-столовой

В паре — лучше

Если интерьер выдержан в спокойных, природных тонах, обратите внимание на парные подвесы в тон отделке. Особенно гармонично они смотрятся в скандинавском или современном стиле. Простая форма, нейтральный цвет и сдержанный дизайн — зато создают ритм и дают хороший свет.

Эффектная "гроздь"

Подвесы, собранные в одну композицию — будь то стеклянные шары или каплевидные формы — не просто дают мягкий рассеянный свет, но и сами по себе украшают интерьер. Например, "гроздь" из белых плафонов над круглым столом выглядит как дизайнерский объект и подчеркивает мягкость пространства.

Яркий акцент

Один выразительный подвес с необычным силуэтом или цветом способен стать центральным элементом в обеденной зоне. Особенно актуально для открытой планировки — светильник не только добавит характера, но и выделит зону столовой.

Минимализм в золоте

Тонкие золотые трубки — уже почти классика. Такие светильники легко вписываются и в минимализм, и в неоклассику. В проекте использовали крупный подвес из 14 трубок — он повторяет форму стола и визуально объединяет обеденную зону с кухней.

Трио в равновесии

Три подвеса — универсальное решение. Их располагают в линию над прямоугольным столом или группой — над круглым. Главное — соблюдать баланс: плафоны должны быть заметными, но не громоздкими. Природные формы и материалы — всегда в выигрыше.

Светильник-ветка

Если хочется добавить в интерьер нотку живой природы, выбирайте модели в виде ветви с листьями. Такие светильники особенно эффектны в классических интерьерах, где есть дерево и мягкие формы. Пример — бело-золотая ветвь, перекликающаяся с мебелью.

Гибкий неон

Хочется современности? Гибкий неон подойдёт для лофта, контемпорари и минимализма. Волны, петли, контуры — гибкая лента позволяет воплощать самые смелые формы. А если подсветка повторяет линии гарнитура — дизайн выглядит особенно продуманным.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").



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