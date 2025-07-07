Шедевр неоклассицизма продаётся: место, влюбляющее с первого взгляда

В Хегешхаломе продают дом с гаражом, гостевым блоком и просторной террасой

2:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Прямо у границы с Австрией и Словакией, в тишине акациевого леса, стоит настоящий архитектурный шедевр. Этот классический особняк некогда принадлежал графу Шонтагу, а теперь он ищет нового владельца — за 188 миллионов форинтов.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Noemonteiro, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вилла

Исторический стиль, который не обязывает

Курия построена в 1925 году в позднеисторическом (неоклассическом) стиле. Свободно стоящий одноэтажный дом в форме буквы L выделяется изящным фасадом с четырьмя тосканскими колоннами, увенчанными фронтоном, внутри которого красуется фамильный герб.

Стены оформлены декоративной штукатуркой, окна украшены классическими обрамлениями, а входная дверь подчёркнута консольным карнизом.

Хотя здание выглядит как культурное наследие, официально оно таковым не признано — и это даёт будущему владельцу полную свободу перепланировки.

Комфорт, проверенный временем

Толщина стен — 70 см, и это не просто цифра. Такая конструкция обеспечивает прохладу летом и тепло зимой без дополнительных утеплителей. Последняя реставрация прошла в 2012 году, и в доме всё готово к проживанию.

Просторная гостиная с кухней и столовой, две спальни, ванная, крытая терраса — всё продумано до мелочей. На участке также расположены:

Бывшие конюшни, где сейчас находится котельная.

Гараж на три машины.

Отдельная мини-квартира с кухней, ванной и жилой комнатой.

Место с потенциалом

Усадьба стоит в середине пятитысячного участка, вдали от шумных трасс. При этом до ближайшего населённого пункта — всего несколько минут пешком по гравийной дороге.

Здесь можно жить, но не только. Особняк легко переоборудовать в бутик-отель, ресторан, охотничий клуб или спортивную резиденцию. Это не просто дом — это платформа для проекта мечты.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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