Почему в Костанае участки с домами стоят пустыми — и кто теперь может их получить

В Костанайской области начали раздавать землю бесплатно. Но не всем. Почти 1800 участков стали доступны для тех, кто уже много лет стоит в очереди на землю. Но есть нюансы.
В Кунайском районе Костанайской области построили инженерную инфраструктуру — дороги, водопровод, электричество. Но она осталась невостребованной: участки пустуют, а люди ждут. Чтобы исправить это, власти решили раздать землю бесплатно — тем, кто давно подал заявку на индивидуальное строительство.
Право на бесплатное получение земли получат те, кто стоит в очереди на строительство индивидуального жилья. Сейчас таких — более 40 тысяч человек.
Предложено 1792 участка. И это не просто пустая земля — на 124 участках уже стоят готовые дома:
Их можно купить — как за наличные, так и в кредит. Цена — от 29 до 32 миллионов тенге.
Участки дают не в собственность, а в аренду. Но бесплатно. Однако есть важные условия:
Иначе участок отберут и передадут следующему в очереди.
Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
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Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.