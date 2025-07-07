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Почему в Костанае участки с домами стоят пустыми — и кто теперь может их получить

В Костанае бесплатно раздают 1792 участка для ИЖС — очередь превысила 40 тысяч
1:42
Недвижимость

В Костанайской области начали раздавать землю бесплатно. Но не всем. Почти 1800 участков стали доступны для тех, кто уже много лет стоит в очереди на землю. Но есть нюансы.

Алма-Ата
Фото: flickr.com by Irene2005, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Алма-Ата

Зачем раздавать землю

В Кунайском районе Костанайской области построили инженерную инфраструктуру — дороги, водопровод, электричество. Но она осталась невостребованной: участки пустуют, а люди ждут. Чтобы исправить это, власти решили раздать землю бесплатно — тем, кто давно подал заявку на индивидуальное строительство.

Кто получит участки

Право на бесплатное получение земли получат те, кто стоит в очереди на строительство индивидуального жилья. Сейчас таких — более 40 тысяч человек.

Предложено 1792 участка. И это не просто пустая земля — на 124 участках уже стоят готовые дома:

  • 55 двухэтажных.
  • 69 одноэтажных.

Их можно купить — как за наличные, так и в кредит. Цена — от 29 до 32 миллионов тенге.

Уловка в условиях

Участки дают не в собственность, а в аренду. Но бесплатно. Однако есть важные условия:

  • Строительство нужно завершить за 3 года.
  • На участке можно возводить только капитальный жилой дом.
  • Нельзя продавать участок, строить дачу или времянку.
  • Когда дом будет полностью достроен и введён в эксплуатацию — земля перейдёт в собственность бесплатно.

Иначе участок отберут и передадут следующему в очереди.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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