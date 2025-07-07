Делимся схемой: как сделать бетонный пол по грунту без просадки

Вы знали, что неправильно залитый пол может "поплыть" под шкафом или треснуть под перегородкой? Чтобы этого избежать, важно не только выбрать правильную марку бетона, но и тщательно соблюдать технологию на каждом этапе — от подготовки основания до выбора инструментов.
При покупке смеси ориентируйтесь на нагрузки:
Чем выше марка, тем прочнее бетон.
Пол испытывает давление от мебели, перегородок, ванн и даже вибрации. Важно учитывать:
Если готовите раствор сами:
Простая формула:
Удаляем верхний слой земли. Удаляют даже плотную песчаную почву. Оставляют только каменистую или скальную основу. Важно учесть "пирог":
Используйте виброплиту или трамбовщик. Укладываем геотекстиль, песчаную и гравийную подушки, затем заливаем подбетонку — черновой цементно-песчаный слой до 1,5 см. Если грунт сухой — можно заменить цементным "молочком" (цемент+вода).
Металлическая сетка (не пластиковая!) сечением 5x5 см, толщина прута — от 4 мм. Укладываем:
Работаем от дальнего угла:
Бетон с щебнем — тяжёлый. Лучше использовать цементно-песчаную смесь с фиброй. Важно:
Стяжка должна сохнуть минимум 28 дней.
Бето́н (от фр. béton) — искусственный каменный строительный материал, получаемый в результате формования и затвердевания рационально подобранной, тщательно перемешанной и уплотнённой смеси из минерального (чаще всего это портландцемент) или органического вяжущего вещества, крупного или мелкого заполнителей, воды.
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Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.