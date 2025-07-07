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Секрет скрытых выключателей: как сделать интерьер цельным и стильным

В интерьерах 2025 года скрытые розетки стали массовым трендом
2:40
Недвижимость

Выключатели и розетки больше не прячутся. В современном интерьере они — такие же важные элементы, как мебель или свет. Мы всё чаще ожидаем от электрофурнитуры не только функциональности, но и красоты. Так как же встроить её в интерьер незаметно и со вкусом?

Установка розеток
Фото: Pexels by Ksenia Chernaya, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Установка розеток

Главное правило — не выделяться

Один из самых заметных трендов — "невидимая" фурнитура. Устройства словно растворяются в пространстве: панели под цвет стен, гладкие формы, отсутствие акцентов. Это особенно важно в интерьерах в стиле минимализм, сканди или хай-тек, где каждый лишний элемент может нарушить баланс.

Не случайная, а стилистическая

Розетки и выключатели давно перестали быть "универсальными". Подбирая их, нужно учитывать концепцию интерьера:

В лофте органично смотрятся матовые чёрные рамки, особенно на фоне бетона и кирпичной кладки.
В скандинавских или минималистичных интерьерах уместны белые или светлые матовые поверхности.
Для классики или ар-деко подойдут варианты с металлическим блеском или стеклянными вставками.

Больше свободы с гибкими рамками

Нестандартная планировка или расстановка мебели — не повод жертвовать удобством. Рамки, которые можно поворачивать вертикально или горизонтально, решают вопрос. Вы сами выбираете, как и где разместить розетки — это особенно актуально для спален, гардеробных и кухонь.

Умнее, чем кажется

Современная фурнитура может быть умной. Например, розетки с USB- и Type-C-портами избавляют от вечного поиска зарядки. Установите такие в зонах отдыха, у кровати или даже на кухне — и вопрос с подзарядкой гаджетов решён.

Вся квартира — в одном стиле

Визуальный шум — главный враг современного интерьера. Разнобой в дизайне фурнитуры бросается в глаза и создаёт ощущение хаоса. Лучше выбрать одну коллекцию на все помещения — это гарантирует визуальную гармонию.

Материалы, которые не подведут

Качество видно сразу. Дешёвый пластик, пожелтевшие кнопки, царапины и следы от пальцев быстро портят впечатление. Поэтому выбирайте материалы, устойчивые к износу и простые в уходе — тогда интерьер будет выглядеть безупречно долго.

Итог

Электрофурнитура — не мелочь, а важный элемент интерьера. Когда дизайн и техника работают в тандеме, даже розетка может стать украшением пространства.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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