Засор в ванной — вот почему не стоит сразу звонить сантехнику

Когда вода в ванной перестает уходить, это вызывает раздражение — особенно если проблема застала врасплох. Не спешите вызывать сантехника: в большинстве случаев справиться с засором можно своими силами. Главное — знать, как это сделать быстро, эффективно и безопасно.
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Ванная комната
Как понять, насколько всё серьёзно
Для начала проверьте, засор локальный или проблема во всём стояке. Включите воду в других кранах — например, на кухне. Если только ванна "барахлит", можно действовать самостоятельно.
Причины засоров:
Волосы, шерсть животных.
Жир и мыльный налет.
Мусор, случайно попавший в слив.
Ошибки при укладке труб.
Быстрые и проверенные способы прочистки
Термический метод. Подходит для лёгких загрязнений. Просто включите горячую воду на 10-20 минут или залейте в металлические трубы кипяток. Жир и мыло растворятся — и вода снова потечёт.
Бытовая химия. Гели, порошки и пенки — работают без усилий. Но будьте осторожны: не каждый состав безопасен для пластиковых труб. Обязательно читайте инструкцию!
Важно! Не превышайте время выдержки и избегайте попадания средства на кожу или смесители.
Трос. Если засор глубокий, поможет сантехнический трос с ершиком. Введите его в слив, прокрутите до упора, затем резко протолкните и вытащите. Промойте горячей водой. Трос можно сделать и самостоятельно — из проволоки.
Вантуз. Надёжный способ при неглубоких засорах. Главное — плотно закрыть слив и создать давление. Поступательные движения вверх-вниз — и пробка разрушится.
А если ничего нет под рукой
Приготовьте смесь из соды и уксуса:
Засыпьте в слив ½ пачки соды.
Через 15 минут — влейте ½ стакана уксуса.
Закройте слив и подождите полтора часа.
Завершите промывкой кипятком.
Также можно смешать соду, соль и воду — и залить смесь на 10 минут, потом использовать вантуз.
Когда стоит разобрать сифон
Если вода не уходит и появляется запах, возможно, засорился сифон. Поставьте таз, открутите колбу, очистите её и соберите обратно. Проверьте герметичность — и запах исчезнет.
В каких случаях без специалиста не обойтись
Вода не уходит ни в одном сантехническом приборе.
Стойкий запах не исчезает даже после прочистки.
Проблема возвращается через короткое время.
Не уверены в своих силах — неправильные действия могут повредить трубы.
Как избежать засора в будущем
Установите сетки на слив.
Раз в неделю промывайте трубы кипятком.
Используйте профилактические ферментные гели.
Регулярно чистите сифон.
Следите за вентиляцией и герметичностью соединений.
Уточнения
Ва́нтуз (от фр. ventouse - "стеклянная медицинская банка"; также квач) — сантехнический инструмент для механической прочистки засоров в трубах канализации и удаления из них воздуха, препятствующего движению воды, а также использования эффекта "гидравлического удара" для продавливания небольших пробок-засоров.