Засор в ванной — вот почему не стоит сразу звонить сантехнику

Засор в ванной: когда можно справиться самому, а когда нужен сантехник

3:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда вода в ванной перестает уходить, это вызывает раздражение — особенно если проблема застала врасплох. Не спешите вызывать сантехника: в большинстве случаев справиться с засором можно своими силами. Главное — знать, как это сделать быстро, эффективно и безопасно.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Ванная комната

Как понять, насколько всё серьёзно

Для начала проверьте, засор локальный или проблема во всём стояке. Включите воду в других кранах — например, на кухне. Если только ванна "барахлит", можно действовать самостоятельно.

Причины засоров:

Волосы, шерсть животных.

Жир и мыльный налет.

Мусор, случайно попавший в слив.

Ошибки при укладке труб.

Быстрые и проверенные способы прочистки

Термический метод. Подходит для лёгких загрязнений. Просто включите горячую воду на 10-20 минут или залейте в металлические трубы кипяток. Жир и мыло растворятся — и вода снова потечёт.

Бытовая химия. Гели, порошки и пенки — работают без усилий. Но будьте осторожны: не каждый состав безопасен для пластиковых труб. Обязательно читайте инструкцию!

Важно! Не превышайте время выдержки и избегайте попадания средства на кожу или смесители.

Трос. Если засор глубокий, поможет сантехнический трос с ершиком. Введите его в слив, прокрутите до упора, затем резко протолкните и вытащите. Промойте горячей водой. Трос можно сделать и самостоятельно — из проволоки.

Вантуз. Надёжный способ при неглубоких засорах. Главное — плотно закрыть слив и создать давление. Поступательные движения вверх-вниз — и пробка разрушится.

А если ничего нет под рукой

Приготовьте смесь из соды и уксуса:

Засыпьте в слив ½ пачки соды.

Через 15 минут — влейте ½ стакана уксуса.

Закройте слив и подождите полтора часа.

Завершите промывкой кипятком.

Также можно смешать соду, соль и воду — и залить смесь на 10 минут, потом использовать вантуз.

Когда стоит разобрать сифон

Если вода не уходит и появляется запах, возможно, засорился сифон. Поставьте таз, открутите колбу, очистите её и соберите обратно. Проверьте герметичность — и запах исчезнет.

В каких случаях без специалиста не обойтись

Вода не уходит ни в одном сантехническом приборе.

Стойкий запах не исчезает даже после прочистки.

Проблема возвращается через короткое время.

Не уверены в своих силах — неправильные действия могут повредить трубы.

Как избежать засора в будущем

Установите сетки на слив.

Раз в неделю промывайте трубы кипятком.

Используйте профилактические ферментные гели.

Регулярно чистите сифон.

Следите за вентиляцией и герметичностью соединений.

Уточнения

Ва́нтуз (от фр. ventouse - "стеклянная медицинская банка"; также квач) — сантехнический инструмент для механической прочистки засоров в трубах канализации и удаления из них воздуха, препятствующего движению воды, а также использования эффекта "гидравлического удара" для продавливания небольших пробок-засоров.



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