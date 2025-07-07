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Засор в ванной — вот почему не стоит сразу звонить сантехнику

Засор в ванной: когда можно справиться самому, а когда нужен сантехник
3:10
Недвижимость

Когда вода в ванной перестает уходить, это вызывает раздражение — особенно если проблема застала врасплох. Не спешите вызывать сантехника: в большинстве случаев справиться с засором можно своими силами. Главное — знать, как это сделать быстро, эффективно и безопасно.

Ванная комната
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Ванная комната

Как понять, насколько всё серьёзно

Для начала проверьте, засор локальный или проблема во всём стояке. Включите воду в других кранах — например, на кухне. Если только ванна "барахлит", можно действовать самостоятельно.

Причины засоров:

  • Волосы, шерсть животных.
  • Жир и мыльный налет.
  • Мусор, случайно попавший в слив.
  • Ошибки при укладке труб.

Быстрые и проверенные способы прочистки

  • Термический метод. Подходит для лёгких загрязнений. Просто включите горячую воду на 10-20 минут или залейте в металлические трубы кипяток. Жир и мыло растворятся — и вода снова потечёт.
  • Бытовая химия. Гели, порошки и пенки — работают без усилий. Но будьте осторожны: не каждый состав безопасен для пластиковых труб. Обязательно читайте инструкцию!

Важно! Не превышайте время выдержки и избегайте попадания средства на кожу или смесители.

  • Трос. Если засор глубокий, поможет сантехнический трос с ершиком. Введите его в слив, прокрутите до упора, затем резко протолкните и вытащите. Промойте горячей водой. Трос можно сделать и самостоятельно — из проволоки.
  • Вантуз. Надёжный способ при неглубоких засорах. Главное — плотно закрыть слив и создать давление. Поступательные движения вверх-вниз — и пробка разрушится.

А если ничего нет под рукой

Приготовьте смесь из соды и уксуса:

  • Засыпьте в слив &frac12 пачки соды.
  • Через 15 минут — влейте &frac12 стакана уксуса.
  • Закройте слив и подождите полтора часа.
  • Завершите промывкой кипятком.

Также можно смешать соду, соль и воду — и залить смесь на 10 минут, потом использовать вантуз.

Когда стоит разобрать сифон

Если вода не уходит и появляется запах, возможно, засорился сифон. Поставьте таз, открутите колбу, очистите её и соберите обратно. Проверьте герметичность — и запах исчезнет.

В каких случаях без специалиста не обойтись

  • Вода не уходит ни в одном сантехническом приборе.
  • Стойкий запах не исчезает даже после прочистки.
  • Проблема возвращается через короткое время.
  • Не уверены в своих силах — неправильные действия могут повредить трубы.

Как избежать засора в будущем

  • Установите сетки на слив.
  • Раз в неделю промывайте трубы кипятком.
  • Используйте профилактические ферментные гели.
  • Регулярно чистите сифон.
  • Следите за вентиляцией и герметичностью соединений.

Уточнения

Ва́нтуз (от фр. ventouse - "стеклянная медицинская банка"; также квач) — сантехнический инструмент для механической прочистки засоров в трубах канализации и удаления из них воздуха, препятствующего движению воды, а также использования эффекта "гидравлического удара" для продавливания небольших пробок-засоров.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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