Потемневшие швы исчезают за 15 минут — и это не магия

Даже если кухня и ванная сверкают чистотой, потемневшие швы между плитками могут испортить весь эффект. Выглядит это неаккуратно, даже немного неопрятно. А главное — раздражает. Но покупать агрессивную химию не обязательно. Есть средство, которое работает не хуже — и, скорее всего, уже лежит у вас дома.
Секрет чистоты швов — в сочетании лимонной кислоты с обычным моющим средством. Вместе они образуют эффективную пасту, которая:
Вам понадобятся:
лимонная кислота;
любое моющее средство;
старая зубная щётка или губка.
Как использовать:
Результат виден сразу — швы становятся светлее, исчезает налёт, а помещение выглядит свежее.
Если загрязнение серьёзное, добавьте к смеси:
Эти добавки усилят эффект и справятся с застарелыми пятнами.
Альтернативные средства:
Лимо́нная кислота́ (химическая формула — C6H8O7) — органическая кислота средней силы, относящаяся к классу предельных карбоновых кислот.
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