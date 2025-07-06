Твоя стиралка ведёт двойную жизнь — пора раскрыть секрет

5 простых шагов, чтобы одежда жила дольше при стирке

1:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Летом мы стираем чаще — жара, пот, активность, да и одежды в ходу больше. Но вместе с частотой стирки возрастает и риск испортить вещи. Цвет тускнеет, ткани теряют форму, а любимая рубашка вдруг становится на размер меньше. Почему так происходит и как этого избежать?

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стиральная машина

Этикетка — не просто украшение

Первое правило: не срезайте бирку. Именно там написано, как правильно ухаживать за вещью — от температуры до запрета на отжим. Если уж отрезали, сохраните этикетку отдельно: она пригодится.

Сортировка — залог долголетия

Перед стиркой разумно разделять вещи не только по цвету, но и по плотности ткани. Например:

Джинсы, куртки и лен — отдельно.

Хлопок, шелк и фланель — в другой стирке.

Такая сортировка помогает избежать повреждений и износа.

Наизнанку и в мешок

Одежду, особенно тёмную или деликатную, лучше стирать вывернутой. Это снижает выцветание и истирание. А для тонких тканей (например, шелка) идеально подойдут специальные мешки: они защищают материал от контакта с барабаном и другими вещами.

Температура имеет значение

Сильно загрязнённую одежду стоит стирать при 60°C и выше, но для ежедневной стирки достаточно 30-40°C. Современные порошки отлично работают и в прохладной воде, а ткани меньше страдают от высоких температур. Да и счёт за электричество порадует.

Пар — новый подход

Если хочется избавиться от бактерий, но сохранить нежную структуру ткани — пар поможет. Он проникает в волокна, удаляет пыльцу, пот и аллергены, не повреждая вещь. Особенно актуально летом, когда загрязнение повышено, а одежда требует деликатного ухода.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



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