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Древний индийский секрет охлаждения дома: как забыть про кондиционер

Как охладить дом без кондиционера: древний индийский метод поможет и вам
4:00
Недвижимость

Летом, когда становится жарко, кондиционер может стать нашим лучшим другом. С его помощью можно быстро охладить дом, нажав всего одну кнопку. Но потом приходит счет за электричество, и это может испортить настроение.

Диванная подушка
Фото: freepik.com by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Диванная подушка

А что, если есть способ охладить дом без кондиционера? Такой способ существует и он используется уже много веков. Это древний индийский трюк, который помогает сделать дом прохладным и приятным.

Этот метод не требует никаких сложных устройств или фильтров. Он основан на простых наблюдениях за природой. В жарких частях Индии люди веками использовали его для охлаждения своих домов, пишет instyle.gr.

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Когда в Индии жарко и сухо, люди используют ветиверовые занавески. Эти занавески сделаны из корней растения ветивер, которое растет в Индии. Когда такие занавески опрыскивают водой, они становятся прохладными. Проходящий через них воздух тоже становится прохладным, и в комнате становится легче дышать.

Если у вас нет ветиверовых занавесок, не беда. Можно использовать и другие материалы, которые хорошо впитывают воду и пропускают воздух. Например, бамбуковые жалюзи, джут, лён или обычные хлопковые занавески. Главное, чтобы материал был натуральным и мог дышать.

Как это работает?

Когда солнце светит в окна, натуральные занавески работают как фильтр. Если их опрыскать холодной водой, они не дадут теплу проникнуть в комнату. Это не только создает ощущение прохлады, но и реально снижает температуру в помещении.

Кроме того, такие занавески создают умеренно влажный воздух, который полезен для здоровья. Сухой воздух, который производят кондиционеры, может сушить кожу и слизистую носа. Влажный воздух, создаваемый при испарении воды, помогает дышать и делает комнату более комфортной.

Как сделать дом прохладным без кондиционера

Вам понадобятся обычные вещи, которые можно найти дома или купить в магазине.

Что нужно:

  • Натуральные шторы или жалюзи (бамбук, джут, лен, натуральный хлопок)
  • Распылитель воды или небольшой садовый душ
  • Окна или двери, которые больше всего подвержены солнцу
    (по желанию) эфирное масло для приятного запаха

Как это сделать:

  1. Повесьте шторы или жалюзи на внутреннюю сторону окна. Если есть возможность, повесьте их на балконе или в навесе, чтобы солнце не попадало прямо в комнату.
  2. В самые жаркие дни обильно опрыскивайте их холодной водой. Важно, чтобы они были мокрыми, а не просто слегка влажными.
  3. Если хотите, добавьте в воду несколько капель эфирного масла ветивера или мяты. Это придаст комнате приятный запах.
  4. Повторяйте опрыскивание каждые несколько часов, в зависимости от температуры и влажности.

Почему этот метод работает

Этот метод не только простой и доступный, но и очень эффективный. Он проверен временем и используется во многих странах мира. В Индии это часть традиций, которые передаются из поколения в поколение. В Европе этот метод постепенно открывают как альтернативу энергоемким кондиционерам.

Кроме того, этот способ экологичен. Он не требует электричества, не выделяет вредных газов и не производит отходов. И самое главное – он доступен каждому.

Жара больше не проблема

В следующий раз, когда вам станет жарко в доме, попробуйте этот простой способ. Он сочетает в себе функциональность, эстетику и заботу о природе. Иногда лучшие решения – это те, которые люди использовали тысячи лет назад.

Уточнения

Жалюзи́ (фр. jalousie — «ревность») — светозащитные устройства, состоящие из вертикальных или горизонтальных пластин, так называемых ламелей. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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