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Банкротство или милосердие управляющей компании: два пути избавления от долгов за коммунальные услуги

Два способа списать долги за ЖКХ: банкротство и решение управляющей компании
1:29
Недвижимость

Человек, накопивший долги за коммунальные услуги, может избавиться от них, но только после официального признания его банкротом, сообщила Януара Вольвач, почётный адвокат России, кандидат юридических наук и заведующая филиалом "Адвокатская консультация № 71" Межреспубликанской коллегии адвокатов в Москве.

Платежи за ЖКХ
Фото: NewsInfo.Ru by Марк Ульянов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Платежи за ЖКХ

Процедура банкротства может быть проведена через суд или внесудебно. Для внесудебного варианта сумма долгов должна составлять от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. После завершения процедуры все указанные в заявлении долги, включая коммунальные, признаются безнадежными и не подлежат оплате. Если процедура проходит через суд, сначала продается имущество должника. Полученные средства направляются на погашение долгов, а оставшаяся сумма списывается, уточняет Газета.Ru.

В случае, если сумма долга невелика или нет оснований для банкротства, списать задолженность можно только по решению управляющей компании. Это возможно, если долг старый и срок его взыскания истёк, или если возврат средств признан невозможным. В таких ситуациях компания может списать долг в своей бухгалтерии.

Таким образом, избавиться от долгов по ЖКХ можно через процедуру банкротства или по решению управляющей компании, резюмировала эксперт.

Уточнения

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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