Банкротство или милосердие управляющей компании: два пути избавления от долгов за коммунальные услуги

Два способа списать долги за ЖКХ: банкротство и решение управляющей компании

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Человек, накопивший долги за коммунальные услуги, может избавиться от них, но только после официального признания его банкротом, сообщила Януара Вольвач, почётный адвокат России, кандидат юридических наук и заведующая филиалом "Адвокатская консультация № 71" Межреспубликанской коллегии адвокатов в Москве.

Фото: NewsInfo.Ru by Марк Ульянов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Платежи за ЖКХ

Процедура банкротства может быть проведена через суд или внесудебно. Для внесудебного варианта сумма долгов должна составлять от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. После завершения процедуры все указанные в заявлении долги, включая коммунальные, признаются безнадежными и не подлежат оплате. Если процедура проходит через суд, сначала продается имущество должника. Полученные средства направляются на погашение долгов, а оставшаяся сумма списывается, уточняет Газета.Ru.

В случае, если сумма долга невелика или нет оснований для банкротства, списать задолженность можно только по решению управляющей компании. Это возможно, если долг старый и срок его взыскания истёк, или если возврат средств признан невозможным. В таких ситуациях компания может списать долг в своей бухгалтерии.

Таким образом, избавиться от долгов по ЖКХ можно через процедуру банкротства или по решению управляющей компании, резюмировала эксперт.

Уточнения

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения.



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