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Греция на грани: арендаторы в шоке, покупатели в панике

Южные пригороды Афин и Киклады — самые дорогие районы для покупки жилья
1:55
Недвижимость

С приближением лета греческий рынок недвижимости буквально "вскипел". Во втором квартале 2025 года цены как на покупку, так и на аренду жилья показали заметный рост по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Крит, Греция
Фото: commons.wikimedia.org by dronepicr, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Крит, Греция

По данным платформы Spitogatos, средняя стоимость продажи домов по стране увеличилась на 9,7%, а аренда подорожала на 7,2%. Если сравнивать с первым кварталом этого же года, то рост составил 2,8% для покупок и 4,2% для арендных сделок.

Где дороже всего

Южные пригороды Афин удерживают статус самой дорогой зоны для покупки жилья в стране — средняя цена составляет 4052 евро за квадратный метр. Вслед за ними идут Киклады, северные пригороды столицы, остров Лефкас и город Ханья на Крите.

Что касается аренды, здесь лидируют Киклады с ценой 15,3 евро/кв. м. Южные пригороды Афин — 13 евро/кв. м, северные — 11,4 евро/кв. м. В пятёрку также вошли центральные районы Афин и Пирей.

А где подешевле

Если вы ищете максимально доступное жильё, то стоит обратить внимание на Касторию, Козани, Флорину, Килкис и Гревену — именно здесь во втором квартале 2025 года были зафиксированы самые низкие цены на продажу недвижимости.

Для арендаторов наименее затратными остаются Килкис, Пелла и сельские районы Салоников. Самыми недорогими стали Гревена и Иматия, где стоимость аренды — 4,8 и 5 евро за квадратный метр соответственно.

Уточнения

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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