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Лист бумаги и стакан воды: гениальный лайфхак для предотвращения запаха из раковины перед отпуском

Как предотвратить запах из раковины после отпуска: простой лайфхак
3:28
Недвижимость

Подготовка к отпуску часто сопровождается суетой и волнением. Помимо сбора вещей, нужно позаботиться о доме, чтобы он не превратился в хаос. Особенно важно обеспечить уход за домашними питомцами и растениями. Также необходимо отключить электроприборы и вынести мусор, чтобы избежать неприятных запахов.

раковина
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
раковина

Но запахи могут появиться не только из-за забытого мусора или неисправной техники. Вернувшись из отпуска, вы можете столкнуться с неприятным ароматом из раковины или умывальника. К счастью, есть простой способ избежать этой проблемы.

Почему после долгого отсутствия в раковине появляется запах?

Если заглянуть под кухонную мойку, можно увидеть изогнутую трубу — сифон. Его задача — удерживать небольшое количество воды, которая создает барьер, предотвращающий проникновение запахов из канализации в дом.

Однако если раковиной долго не пользоваться, вода в сифоне может испариться, и барьер исчезнет. В результате затхлость из сливных труб начнет просачиваться в помещение. Когда вы вернетесь домой, вам будет трудно избавиться от этого запаха, напоминает energozrouti.cz.

Лист бумаги и стакан воды — простое решение проблемы

Перед отъездом тщательно вымойте раковину, удалив все остатки пищи и мусора. Затем поставьте в раковину стакан с водой и положите рядом лист бумаги. Это поможет предотвратить появление запаха.

Как это работает? Стакан с водой частично блокирует поток воздуха к сливу, замедляя испарение воды из сифона. А лист бумаги служит простой крышкой для отверстия, не давая запахам проникнуть в дом.

Другие способы борьбы с неприятными запахами

Если вы не хотите ограничиваться одним методом, попробуйте следующие способы:

  • Пищевая сода и горячая вода: Смешайте соду с горячей водой, чтобы растворить жир и остатки пищи. Это поможет предотвратить появление запахов.
  • Пищевая сода и уксус: Высыпьте в слив полстакана соды, затем добавьте столько же уксуса. Оставьте на 20 минут, после чего промойте горячей водой.
  • Растительное масло: Налейте немного масла в сифон. Оно создаст пленку на поверхности воды, замедляя испарение и предотвращая появление неприятного запаха.

Что еще нужно сделать перед отпуском?

Чтобы избежать неприятных сюрпризов по возвращении, уделите внимание следующим моментам:

  1. Вынесите мусорные баки: Пищевые отходы, упаковки и использованные туалетные принадлежности быстро начинают пахнуть.
  2. Проверьте холодильник и кладовую: Избавьтесь от скоропортящихся продуктов, особенно мяса, фруктов, овощей и молочных изделий.
  3. Очистите бытовую технику: Посудомоечная машина, стиральная машина и сушилка нуждаются в чистке. Не забудьте промыть фильтры и оставить дверцы приоткрытыми для циркуляции воздуха.
  4. Уберите корзину для белья: Грязная одежда или мокрые полотенца могут начать пахнуть плесенью.
  5. Позаботьтесь о растениях: Срезанные цветы могут заплесневеть, поэтому своевременно избавляйтесь от них.
  6. Не забывайте о питомцах: Уберите кошачий туалет, тщательно вымойте клетки и аквариумы.

Уточнения

Раковина — чашеобразное приспособление, которое используется для мытья рук или небольших предметов.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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