Недвижимость Греции: цены растут на 9,7%! Каковы причины этого феномена?

Рынок жилья в Греции изменился: где в Афинах купить квартиру дешевле, чем в пригороде

2:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Рынок недвижимости Греции во 2-м квартале 2025 года продемонстрировал уверенный рост. Согласно данным Spitogatos Price Index (SPI), цены на жильё продолжают подниматься: +9,7% в продаже и +7,2% в аренде по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Фото: commons.wikimedia.org by G Da, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пирей, Греция

Этому способствовали сразу несколько факторов: запуск программы «Мой Дом 2», старт туристического сезона, меры поддержки арендаторов и ожидание результатов национальных вступительных экзаменов в университеты.

Где недвижимость дороже всего?

Южные пригороды Афин удерживают лидерство по стоимости жилья: средняя цена — 4 052 евро за квадратный метр.

Также в топ входят Киклады, север Афин, Лефкада и Ханья. Аренда на Кикладах бьёт рекорды — 15,3 €/кв.м., за ними идут южные и северные пригороды Афин, муниципалитет Афин и Пирей.

В Вуле и Вульягмени цены остаются одними из самых высоких как в продаже, так и в аренде. Тройку по дороговизне в Аттике дополняют Глифада, Папагос и Колонаки.

Где жильё доступнее всего?

На другом полюсе — Кастория, Килкис и Вологда с минимальными ценами на покупку. Аренда особенно выгодна в Килкисе, Пелле и некоторых зонах Салоник: здесь ставки стартуют от 4,8 €/кв.м.

В Афинах самыми доступными районами стали западные и восточные пригороды. Например, в Святой Варваре или на улицах Патисион можно найти жильё по 1 571 €/кв.м. Аренда дешевле всего в Пераме — всего 6,9 €/кв.м.

Где цены растут быстрее всего?

Наибольший рост стоимости зафиксирован в районах: Драпетсона (+34,2%), Неа-Халкидона (+29,6%) и Перама (+28,9%). По аренде лидируют Святой Иоаннис Ренти (+28,6%) и район Гази-Метаксургио (+19,3%).

В Салониках также отмечены высокие темпы роста — особенно в пригородах. В Мене́мени жильё подорожало на 27,3%, а в Вардарисе — на 25%. Самые дешёвые районы — Аксиос, Следующее и Мигдония.

Полезный инструмент

Платформа Spitogatos позволяет отслеживать предложения по всей Греции и настраивать уведомления о новых объектах по заданным критериям — удобно для тех, кто ищет выгодную сделку в динамично развивающемся рынке.

Уточнения

Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Столица — город Афины. Государственный язык — греческий. Около 97 % населения исповедует православие.



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