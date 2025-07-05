Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избежать засорения топливных форсунок в двигателе
Как замариновать куриную грудку, чтобы она была сочной
Неандертальцы и головные боли: неожиданные научные выводы
Успех в бодибилдинге: как три простых упражнения могут помочь новеньким
Воспаление лимфоузлов и госпитализация: подробности о состоянии Фриске
Как избежать укачивания у детей в машине: советы для комфортных путешествий
Как носить парео летом: 5 универсальных образов
Пшеница освобождается от пошлины: как это повлияет на экономику
Как Вселенная начала с низкой энтропией: новая теория времени

Не выбрасывайте деньги на химию: вот лучшие домашние способы избавиться от запаха в ванной

Лучшие домашние средства для борьбы с неприятными запахами в ванной
4:05
Недвижимость

Неприятные запахи в ванной комнате — это частая и досадная проблема, которая особенно мучает в помещениях с плохой вентиляцией или старой сантехникой. К счастью, существует несколько эффективных методов устранения запахов, не прибегая к агрессивным химикатам. Давайте разберемся, как можно решить эту задачу с помощью простых и доступных средств.

ванная
Фото: https://commons.wikimedia.org by Jesse James, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ванная

Почему трубы в ванной могут издавать неприятный запах?

Запахи из труб — это не просто вопрос гигиены, а результат разложения органических отходов в водопроводной системе. Бактерии, которые размножаются в остатках пищи и других веществах, выделяют газы, создавая неприятные запахи. Основные причины появления запахов:

  • Сухой сифон: если сифон высыхает (например, из-за редкого использования), он не может блокировать выход запахов из канализации.
  • Частичные засоры: остатки пищи или других веществ могут застревать в трубах, что приводит к их разложению и запаху.
  • Нарушения герметичности труб: повреждения или плохо герметизированные соединения могут позволять запахам проникать в помещение.
  • Коррозия и старые трубы: в старых системах скапливаются бактерии и грибки, что делает запах более стойким.
  • Отсутствие вентиляции: недостаток вентиляции способствует накоплению влаги и размножению грибков и бактерий.

Как устранить неприятные запахи в ванной с помощью домашних средств?

Используя натуральные компоненты, можно эффективно устранить запахи, не прибегая к химическим средствам. Вот несколько проверенных рецептов:

Для стоков

  • Высыпьте 100 г пищевой соды в сливное отверстие.
  • Смешайте 200 мл белого уксуса с &frac12 литра горячей воды и вылейте эту смесь на соду.
  • Закройте слив и оставьте на ночь. Это поможет устранить запахи и очистить трубы.

Для туалета

  • Залейте цедру трех лимонов в &frac12 стакана горячей воды.
  • Добавьте сок лимонов и два стакана белого уксуса.
  • Насыпьте 200 г пищевой соды в унитаз и залейте приготовленной смесью.
  • Подождите несколько минут, а затем смойте.

Для сливов

  • Вылейте оставшийся молотый кофе в канализацию.
  • Добавьте стакан горячей воды.
  • Этот метод стоит использовать редко, чтобы не вызвать засорение труб.

Как предотвратить неприятные запахи в ванной

Профилактика играет важную роль в предотвращении повторных запахов. Вот несколько рекомендаций:

  • Регулярно используйте слив и туалет, чтобы избежать пересыхания сифона.
  • Периодически проверяйте герметичность труб и соединений.
  • Обеспечьте хорошую вентиляцию, открывая окна или используя вытяжной вентилятор.
  • Проводите профилактическую чистку с использованием бикарбоната натрия и уксуса раз в 2 недели.
  • Если запах не устраняется, обратитесь к специалисту для диагностики и ремонта сантехники.

Когда нужно искать радикальное решение

Если даже после применения домашних средств запах продолжает оставаться, это может свидетельствовать о более серьезных проблемах, таких как повреждения труб или их коррозия. В таких случаях обратитесь к сантехнику, который поможет выявить причину проблемы и предложит замену поврежденных частей системы. Замена старых труб или установка нового сифона может оказаться наиболее эффективным решением.

Устранение неприятных запахов в ванной не требует сложных химических средств. С помощью простых домашних рецептов и регулярного обслуживания сантехники можно значительно улучшить качество воздуха в доме. Если проблема сохраняется, важно не откладывать визит к специалисту, чтобы избежать дальнейших повреждений и неприятных последствий.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Наука и техника
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans Аудио 
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Недвижимость
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых Аудио 
Сушёный лук уничтожен, но золото идёт: что происходит в торговле с Азербайджаном
Правда ТВ
Сушёный лук уничтожен, но золото идёт: что происходит в торговле с Азербайджаном Видео 
Популярное
Притормозил — и всё равно попал: почему камеры фиксируют скорость до того, как вы подумали

Узнайте, на каком расстоянии от камеры нужно сбросить скорость, чтобы избежать штрафа. Советы от ГАИ и основные правила безопасности на дорогах.

Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Тихий убийца в вашей розетке: как простая ошибка с зарядкой может уничтожить ваш дом
Вернуться к детству: как повторить легендарные венгерские маринованные огурцы "Глобус" у себя дома
Будьте настороже: 7 опасных животных России, о которых вам стоит знать
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Пожизненные права: 6 секретов, почему вам могут отказать в замене удостоверения
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое
Последние материалы
Как Вселенная начала с низкой энтропией: новая теория времени
Доказательства высокоразвитого интеллекта косаток: они делятся едой с людьми
Россиянка заявила: в Египте копируют вывески российских и европейских брендов
Экономия времени: как организовать свою тренировку дома за 5 минут
Патологоанатом рассказал, как спастись от укачивания в автомобиле
Муравьи уходят с дачи после обработки кофейной гущей
После таких котлет муж забудет про рестораны — и про всех официанток тоже
Ребёнок в 22 года: дочь Тимати Алиса высказалась о будущем в разговоре с бабушкой Симоной
Летний уход за волосами: вот сколько раз в неделю нужно мыть голову
Российские банки снижают ставки. Новые возможности для покупки жилья?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.