Туалет в стиле иллюзии: как увеличить санузел без перепланировки

Если ваш туалет или совмещённый санузел скорее напоминает шкаф, не спешите вызывать бригаду для сноса стен. Правильный подход к отделке и свету способен удвоить ощущение пространства — и никакой магии, только дизайн.
Забудьте о мрачных, тёмных и слишком активных оттенках. Миниатюрное помещение требует светлой палитры:
Белый в качестве базы
Бирюзовый и голубой — акценты, придающие лёгкость
Откажитесь от кричащих обоев и контрастных плиток
Светлые тона отражают свет, а значит — визуально "раздвигают" стены.
Главный враг маленького туалета — тусклый свет. Меняем на:
Точечные светильники по периметру
Скрытую подсветку за зеркалом или под потолком
Тёплое белое освещение — делает интерьер мягче и объёмнее
Зеркало без рамы — создаёт глубину, особенно если расположить напротив двери или боковой стены
Плитка с перспективным рисунком — дорога, уходящая вдаль, морской горизонт, тоннель
Горизонтальные полосы на стенах или полу — растягивают помещение
Напольный коврик с ромбами, зигзагами, квадратами — усиливает эффект расширения
Выбирайте компактные унитазы, подвесные модели, раковины с небольшими чашами
Инсталляционный бачок скрыт в стене — зрительно освобождает пространство
Минимализм в формах — меньше углов и перегрузки
Один яркий коврик, участок стены с орнаментом, фрагмент необычной плитки — отвлекает взгляд от тесноты
Используйте остатки плитки для "лоскутного" акцента
Уберите всё лишнее с глаз: держатели, бутылочки, ведра
Оставьте только то, что добавляет воздуха
Сану́зел (сокр. от санитарный узел) — буквально место для санитарных и гигиенических процедур.
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