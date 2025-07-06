Туалет в стиле иллюзии: как увеличить санузел без перепланировки

Названы способы визуально увеличить маленький туалет

2:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если ваш туалет или совмещённый санузел скорее напоминает шкаф, не спешите вызывать бригаду для сноса стен. Правильный подход к отделке и свету способен удвоить ощущение пространства — и никакой магии, только дизайн.

Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ванная

Цвет решает половину задачи

Забудьте о мрачных, тёмных и слишком активных оттенках. Миниатюрное помещение требует светлой палитры:

Белый в качестве базы

Бирюзовый и голубой — акценты, придающие лёгкость

Откажитесь от кричащих обоев и контрастных плиток

Светлые тона отражают свет, а значит — визуально "раздвигают" стены.

Свет: никаких одиноких ламп

Главный враг маленького туалета — тусклый свет. Меняем на:

Точечные светильники по периметру

Скрытую подсветку за зеркалом или под потолком

Тёплое белое освещение — делает интерьер мягче и объёмнее

Зеркала, геометрия и перспектива

Зеркало без рамы — создаёт глубину, особенно если расположить напротив двери или боковой стены

Плитка с перспективным рисунком — дорога, уходящая вдаль, морской горизонт, тоннель

Горизонтальные полосы на стенах или полу — растягивают помещение

Напольный коврик с ромбами, зигзагами, квадратами — усиливает эффект расширения

Сантехника: компактность — наше всё

Выбирайте компактные унитазы, подвесные модели, раковины с небольшими чашами

Инсталляционный бачок скрыт в стене — зрительно освобождает пространство

Минимализм в формах — меньше углов и перегрузки

Эффектные акценты вместо визуального шума

Один яркий коврик, участок стены с орнаментом, фрагмент необычной плитки — отвлекает взгляд от тесноты

Используйте остатки плитки для "лоскутного" акцента

Финальный штрих — порядок

Уберите всё лишнее с глаз: держатели, бутылочки, ведра

Оставьте только то, что добавляет воздуха

Уточнения

Сану́зел (сокр. от санитарный узел) — буквально место для санитарных и гигиенических процедур.



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