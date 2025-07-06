Никаких кустов: как сделать туалет на даче, чтобы завидовали соседи

Гид по дачным туалетам: варианты, устройство и правила размещения

2:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже если вы бываете на даче только по выходным, туалет на участке — необходимость. Можно купить готовый, но куда интереснее — построить самому. Расскажем, какие бывают варианты, чем они отличаются и как выбрать лучший.

Фото: commons.wikimedia.org by Myotus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дачный туалет

Разновидности уличных туалетов

Кабинка . Самый простой вариант — деревянная будка с плоской или наклонной крышей. Внутри — ведро или выгребная яма. Размеры: высота — от 1,8 м, ширина — от 1 м.

. Самый простой вариант — деревянная будка с плоской или наклонной крышей. Внутри — ведро или выгребная яма. Размеры: высота — от 1,8 м, ширина — от 1 м. Скворечник . Та же конструкция, но с двускатной крышей и декоративной дверцей. Часто украшается вырезом в виде сердечка. Используются те же системы утилизации.

. Та же конструкция, но с двускатной крышей и декоративной дверцей. Часто украшается вырезом в виде сердечка. Используются те же системы утилизации. Избушка . Похожа на теремок. Прочная, устойчивая и эстетичная, но крышу лучше делать выше — иначе высоким пользователям будет неудобно.

. Похожа на теремок. Прочная, устойчивая и эстетичная, но крышу лучше делать выше — иначе высоким пользователям будет неудобно. Комбо: душ и туалет. Идеальный вариант для маленьких участков. Такие хозблоки часто делают с двумя дверями и обустраивают внутри полноценную "ванную комнату" для дачи.

Куда деваются отходы

Выгребная яма. Простое решение, но требует контроля запахов. Помогают биоактиваторы или народные средства — например, крапива.

Простое решение, но требует контроля запахов. Помогают биоактиваторы или народные средства — например, крапива. Торфяной туалет . Поглощает запахи, компостируется, не требует сливов — удобный и экологичный.

. Поглощает запахи, компостируется, не требует сливов — удобный и экологичный. Биотуалет. Мобильный, автономный. Подходит, если не хотите копать и строить.

Мобильный, автономный. Подходит, если не хотите копать и строить. Люфт-клозет . Совмещает туалет с системой слива — подойдёт, если санузел объединён с душем.

. Совмещает туалет с системой слива — подойдёт, если санузел объединён с душем. Пудр-клозет. Отходы собираются в ведро под сиденьем. Просто, но не всегда удобно.

Где ставить

По СНиПам:

До дома — не менее 12 м, до колодца или душа — 8 м.

Отступ от границы участка — минимум 1 м.

Скат крыши — в сторону своего участка.

Выбирайте укромное место вдали от зоны отдыха, в низине — чтобы обеспечить естественный слив.

Как оформить

Оставить дерево в естественном виде.

Покрасить в яркий цвет.

Украсить трафаретной росписью.

Добавить декор: резьбу, мозаичное стекло, кованые детали.

Уточнения

Да́ча - загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции .



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.