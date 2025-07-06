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Никаких кустов: как сделать туалет на даче, чтобы завидовали соседи

Гид по дачным туалетам: варианты, устройство и правила размещения
2:23
Недвижимость

Даже если вы бываете на даче только по выходным, туалет на участке — необходимость. Можно купить готовый, но куда интереснее — построить самому. Расскажем, какие бывают варианты, чем они отличаются и как выбрать лучший.

Дачный туалет
Фото: commons.wikimedia.org by Myotus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дачный туалет

Разновидности уличных туалетов

  • Кабинка. Самый простой вариант — деревянная будка с плоской или наклонной крышей. Внутри — ведро или выгребная яма. Размеры: высота — от 1,8 м, ширина — от 1 м.
  • Скворечник. Та же конструкция, но с двускатной крышей и декоративной дверцей. Часто украшается вырезом в виде сердечка. Используются те же системы утилизации.
  • Избушка. Похожа на теремок. Прочная, устойчивая и эстетичная, но крышу лучше делать выше — иначе высоким пользователям будет неудобно.
  • Комбо: душ и туалет. Идеальный вариант для маленьких участков. Такие хозблоки часто делают с двумя дверями и обустраивают внутри полноценную "ванную комнату" для дачи.

Куда деваются отходы

  • Выгребная яма. Простое решение, но требует контроля запахов. Помогают биоактиваторы или народные средства — например, крапива.
  • Торфяной туалет. Поглощает запахи, компостируется, не требует сливов — удобный и экологичный.
  • Биотуалет. Мобильный, автономный. Подходит, если не хотите копать и строить.
  • Люфт-клозет. Совмещает туалет с системой слива — подойдёт, если санузел объединён с душем.
  • Пудр-клозет. Отходы собираются в ведро под сиденьем. Просто, но не всегда удобно.

Где ставить

По СНиПам:

  • До дома — не менее 12 м, до колодца или душа — 8 м.
  • Отступ от границы участка — минимум 1 м.
  • Скат крыши — в сторону своего участка.

Выбирайте укромное место вдали от зоны отдыха, в низине — чтобы обеспечить естественный слив.

Как оформить

  • Оставить дерево в естественном виде.
  • Покрасить в яркий цвет.
  • Украсить трафаретной росписью.
  • Добавить декор: резьбу, мозаичное стекло, кованые детали.

Уточнения

Да́ча - загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции .

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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