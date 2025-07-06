Перестал платить и не уходит: как выгнать арендатора по закону

Собственник жилья может оказаться в ловушке: арендатор перестаёт платить, но из квартиры не уходит. Что делать? Главное — не паниковать и не нарушать закон.
Самостоятельное выселение — табу. Ни смена замков, ни вынос вещей, ни "разговор по-мужски" не помогут, а скорее навредят. Закон трактует это как самоуправство и может грозить штрафами или даже уголовным делом. Полиция в такой ситуации встанет на сторону арендатора.
Только суд может расторгнуть договор аренды и обязать съехать. Пока нет решения — даже должник остаётся жильцом. Попытки "ускорить" процесс могут обернуться против собственника.
Узнайте причину. Свяжитесь с арендатором: возможно, задержка вызвана уважительными причинами (болезнь, увольнение). В таком случае можно договориться миром.
Предупредите о намерении подать в суд. Если объяснений нет — честно скажите, что готовитесь к судебному иску. Часто уже это приводит должников в чувство.
Направьте официальную претензию. Составьте письмо с указанием долга, срока на погашение и намерением обратиться в суд. Отправляйте заказным письмом с уведомлением о вручении — это пригодится в суде.
Подача иска. Если претензия проигнорирована — подавайте иск с требованиями: расторгнуть договор, взыскать долг и выселить арендатора. Не забудьте приложить:
Факт аренды можно подтвердить перепиской, переводами, даже устной договорённостью — но это сложнее. В будущем — только письменные соглашения.
Суд может дать отсрочку по выселению или оплате, если у арендатора есть уважительные причины. Но в итоге, если решения не исполняются — дело берут в работу приставы.
Они:
Если в квартире дети, пожилые или инвалиды, вмешиваются органы опеки. Процесс требует особой деликатности.
Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
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