Перестал платить и не уходит: как выгнать арендатора по закону

Россия: порядок выселения арендатора за неуплату — разъяснение юристов

2:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Собственник жилья может оказаться в ловушке: арендатор перестаёт платить, но из квартиры не уходит. Что делать? Главное — не паниковать и не нарушать закон.

Фото: Designed be Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка переезжает

Чего точно нельзя делать

Самостоятельное выселение — табу. Ни смена замков, ни вынос вещей, ни "разговор по-мужски" не помогут, а скорее навредят. Закон трактует это как самоуправство и может грозить штрафами или даже уголовным делом. Полиция в такой ситуации встанет на сторону арендатора.

Законный путь — через суд

Только суд может расторгнуть договор аренды и обязать съехать. Пока нет решения — даже должник остаётся жильцом. Попытки "ускорить" процесс могут обернуться против собственника.

Если договор есть: действуем по плану

Узнайте причину. Свяжитесь с арендатором: возможно, задержка вызвана уважительными причинами (болезнь, увольнение). В таком случае можно договориться миром.

Предупредите о намерении подать в суд. Если объяснений нет — честно скажите, что готовитесь к судебному иску. Часто уже это приводит должников в чувство.

Направьте официальную претензию. Составьте письмо с указанием долга, срока на погашение и намерением обратиться в суд. Отправляйте заказным письмом с уведомлением о вручении — это пригодится в суде.

Подача иска. Если претензия проигнорирована — подавайте иск с требованиями: расторгнуть договор, взыскать долг и выселить арендатора. Не забудьте приложить:

Договор.

Подтверждение права собственности.

Доказательства неуплаты.

Копию претензии.

А если договора нет

Факт аренды можно подтвердить перепиской, переводами, даже устной договорённостью — но это сложнее. В будущем — только письменные соглашения.

После суда

Суд может дать отсрочку по выселению или оплате, если у арендатора есть уважительные причины. Но в итоге, если решения не исполняются — дело берут в работу приставы.

Они:

Выдают срок для добровольного выезда.

При неисполнении — организуют принудительное выселение, включая вывоз имущества.

Если в квартире дети, пожилые или инвалиды, вмешиваются органы опеки. Процесс требует особой деликатности.

Какие могут быть сложности

Арендатор не открывает дверь или скрывается.

Квартиру приходится вскрывать в присутствии полиции.

Имущество арендатора нужно куда-то деть.

Может быть нанесён ущерб — его фиксируют и требуют компенсации.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



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