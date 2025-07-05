Пахнет тревожно: как квартира выдает свои секреты после сделки

Вы нашли уютную квартиру с ремонтом, и кажется, что удача на вашей стороне. Но за чистыми стенами и опрятным подъездом может скрываться целый букет проблем, о которых продавец предпочитает умолчать. Сломанный лифт, зловоние из труб, мусор, не вывозимый неделями — всё это нередко обнаруживается только после подписания договора.
Начните с портала "Решаем вместе" или, если вы в Москве, — с сайта "Наш город". Здесь люди оставляют жалобы: сломанные лифты, неработающие фонари, переполненные баки. Просто введите нужный адрес и посмотрите, с чем регулярно сталкиваются жильцы.
В объявлении может быть указано: "10 минут до метро". Убедитесь сами. Постройте маршрут в "Яндекс Картах". Заодно изучите отзывы о жилом комплексе: как с парковкой, транспортом и шумом.
Иногда лучше любых официальных источников говорят чаты местных жителей. Например, "Подслушано [ваш район]" или канал губернатора области. Люди выкладывают фото, жалуются, обсуждают проблемы дворов, новостроек и УК.
Поищите новости об этом ЖК. Нередко, если проблемы выходят за рамки, жильцы идут в СМИ. По запросу вроде "ЖК Название + жалобы" можно найти настоящую картину жизни в доме.
На сайтах "ГИС ЖКХ" и "Дом.МинЖКХ" можно узнать, кто управляет домом. Далее проверьте компанию по ИНН на судебных порталах: если на них висят десятки дел и штрафов — повод задуматься.
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
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