Пахнет тревожно: как квартира выдает свои секреты после сделки

5 шагов, чтобы не купить квартиру с приветом от УК

1:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы нашли уютную квартиру с ремонтом, и кажется, что удача на вашей стороне. Но за чистыми стенами и опрятным подъездом может скрываться целый букет проблем, о которых продавец предпочитает умолчать. Сломанный лифт, зловоние из труб, мусор, не вывозимый неделями — всё это нередко обнаруживается только после подписания договора.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Натяжной потолок в квартире

Как избежать такого сценария

Проверьте дом онлайн — ещё до визита

Начните с портала "Решаем вместе" или, если вы в Москве, — с сайта "Наш город". Здесь люди оставляют жалобы: сломанные лифты, неработающие фонари, переполненные баки. Просто введите нужный адрес и посмотрите, с чем регулярно сталкиваются жильцы.

Откройте карту — проверьте маршрут

В объявлении может быть указано: "10 минут до метро". Убедитесь сами. Постройте маршрут в "Яндекс Картах". Заодно изучите отзывы о жилом комплексе: как с парковкой, транспортом и шумом.

Подпишитесь на местные телеграм-каналы

Иногда лучше любых официальных источников говорят чаты местных жителей. Например, "Подслушано [ваш район]" или канал губернатора области. Люди выкладывают фото, жалуются, обсуждают проблемы дворов, новостроек и УК.

Забейте адрес в поисковик

Поищите новости об этом ЖК. Нередко, если проблемы выходят за рамки, жильцы идут в СМИ. По запросу вроде "ЖК Название + жалобы" можно найти настоящую картину жизни в доме.

Изучите УК — не выходя из дома

На сайтах "ГИС ЖКХ" и "Дом.МинЖКХ" можно узнать, кто управляет домом. Далее проверьте компанию по ИНН на судебных порталах: если на них висят десятки дел и штрафов — повод задуматься.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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