Цены взлетели, а новостроек стало меньше — что случилось с рынком жилья

С 1 июля 2024 года россияне живут в новой ипотечной реальности. Год назад завершилась самая масштабная программа льготной ипотеки, доступная всем без исключения. Как изменился рынок за это время — рассказываем.
Сразу после отмены программы объём ипотечного кредитования упал вдвое. Уже в августе 2024 года рынок просел с пиковых 0,8 трлн до 0,36 трлн рублей. В 2025-м ситуация не улучшилась: ежемесячные выдачи были ещё ниже.
Причины очевидны:
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"В один момент россияне оказались и перед заградительными ставками, и без возможности использовать субсидию… То же коснулось и застройщиков", — отмечает Ирина Доброхотова, основатель "Бест-Новострой" и платформы bnMAP. pro.
2023 год стал рекордным: число сделок на первичном рынке выросло на 43%. Но в 2024 году — уже минус 21%. А за первые месяцы 2025 года снижение составило ещё 10%.
Ипотека напрямую влияет на спрос: меньше кредитов — меньше покупателей.
Интересный парадокс: объём уже строящегося жилья вырос до 117,8 млн кв. м. Но при этом запуск новых проектов сократился на 18,8% — до 2,7 млн кв. м.
Некоторые месяцы оказались особенно провальными:
По словам замглавы Минстроя Никиты Стасишина, такого снижения по разрешениям на строительство "не было никогда". Пока застройщики держатся за счёт запаса проектов, но стабильность — под вопросом.
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"Если ситуация в финансовой сфере продолжится, последствия могут быть значительно хуже", — предупредил вице-премьер Марат Хуснуллин.
После отмены льгот цены в целом растут медленнее. Раньше в мегаполисах рост составлял 21,5% в год, теперь — 9,4%. Однако есть города, где подорожание не остановилось:
Казань, кстати, побила собственный рекорд времён действия льготной программы.
А вот Уфа стала исключением — там цены пошли вниз. Но в целом аналитики не ожидают массового обвала: отмены даже самой популярной программы для этого недостаточно.
Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
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