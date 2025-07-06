Цены взлетели, а новостроек стало меньше — что случилось с рынком жилья

В России за год снизилось количество разрешений на строительство на 22%

3:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С 1 июля 2024 года россияне живут в новой ипотечной реальности. Год назад завершилась самая масштабная программа льготной ипотеки, доступная всем без исключения. Как изменился рынок за это время — рассказываем.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Новостройка

Спрос рухнул, ипотека — тоже

Сразу после отмены программы объём ипотечного кредитования упал вдвое. Уже в августе 2024 года рынок просел с пиковых 0,8 трлн до 0,36 трлн рублей. В 2025-м ситуация не улучшилась: ежемесячные выдачи были ещё ниже.

Причины очевидны:

Рост ключевой и ипотечной ставок.

Отсутствие всеобщих субсидий.

Ужесточение условий по семейной ипотеке (теперь она доступна только семьям с детьми до шести лет).

Цитата:

"В один момент россияне оказались и перед заградительными ставками, и без возможности использовать субсидию… То же коснулось и застройщиков", — отмечает Ирина Доброхотова, основатель "Бест-Новострой" и платформы bnMAP. pro.

Продажи новостроек пошли на спад

2023 год стал рекордным: число сделок на первичном рынке выросло на 43%. Но в 2024 году — уже минус 21%. А за первые месяцы 2025 года снижение составило ещё 10%.

Ипотека напрямую влияет на спрос: меньше кредитов — меньше покупателей.

Застройщики тормозят новые проекты

Интересный парадокс: объём уже строящегося жилья вырос до 117,8 млн кв. м. Но при этом запуск новых проектов сократился на 18,8% — до 2,7 млн кв. м.

Некоторые месяцы оказались особенно провальными:

Февраль: -33%.

Март: -25%.

Май: -28%.

По словам замглавы Минстроя Никиты Стасишина, такого снижения по разрешениям на строительство "не было никогда". Пока застройщики держатся за счёт запаса проектов, но стабильность — под вопросом.

Цитата:

"Если ситуация в финансовой сфере продолжится, последствия могут быть значительно хуже", — предупредил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Цены растут. Но не везде

После отмены льгот цены в целом растут медленнее. Раньше в мегаполисах рост составлял 21,5% в год, теперь — 9,4%. Однако есть города, где подорожание не остановилось:

Казань — +20,3%.

Омск — +19,9%.

Челябинск — +19,5%.

Казань, кстати, побила собственный рекорд времён действия льготной программы.

А вот Уфа стала исключением — там цены пошли вниз. Но в целом аналитики не ожидают массового обвала: отмены даже самой популярной программы для этого недостаточно.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.