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Рассрочка на квартиру оказалась ловушкой — вот чем она опасна

ЦБ предупредил о риске потери жилья при рассрочке от застройщика
2:41
Недвижимость

Мечтаете о новой квартире и рассматриваете рассрочку от застройщика как удобную альтернативу ипотеке? Будьте осторожны — за этой схемой могут скрываться серьёзные риски, о которых предпочитают молчать.

Новостройки
Фото: commons.wikimedia.org by Товболатов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Новостройки

Не ипотека, а иллюзия безопасности

На первый взгляд, рассрочка может показаться выгодной: минимальный первоначальный взнос, срок до десяти лет, никаких сложностей с одобрением. Но, как объяснила Елизавета Данилова, директор департамента финансовой стабильности ЦБ, рассрочка — это не ипотека. У неё нет встроенных механизмов защиты покупателя: ни кредитных каникул, ни поддержки при ухудшении финансового положения.

"К сожалению, можно представить себе ситуацию, когда человек внёс большую часть средств, но не до конца, и застройщик имеет право его выселить. Человек может потерять жильё", — подчеркнула Данилова.

Почему это тревожит Центробанк и Минстрой

Резкий рост сделок с рассрочками вызывает тревогу у регуляторов. Банк России обеспокоен, что застройщики, по сути, начали заниматься кредитной деятельностью. Если покупатель не платит — это уже не просто недополученный доход, а полноценный дефолт.

Похожую позицию высказал и замминистра строительства Никита Стасишин. Он считает, что нынешняя форма рассрочек вредит рынку, а не помогает ему:

"Большинство рассрочек вредны. Их активно продвигают банки, а не застройщики. Мы посмотрим, как это сработает на практике", — отметил он.

Когда рассрочка действительно уместна

Есть и легитимные случаи: например, если человек продаёт старую квартиру и временно берёт рассрочку на новую, или ожидает завершения депозита. Но таких ситуаций всё меньше — сейчас рассрочку берут чаще в надежде на снижение ипотечных ставок.

Популярность растёт — вместе с числом расторгнутых сделок

Весной в Москве более 70% сделок с новостройками прошли по рассрочке. Многие надеялись потом перейти на ипотеку, но не всем это удалось. Кто-то не получил одобрения, кто-то — нужной суммы. В результате — расторгнутые сделки.

Пока доля таких случаев не превышает 10%, но эксперты прогнозируют рост до 15-20% в 2025 году. Особенно пострадают те, кто рассчитывает на ипотеку под 10-12% уже в ближайшие годы. Однако этого, вероятно, придётся ждать до 2027-2028.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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