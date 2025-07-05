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Лайфхак с яичной скорлупой: неожиданный результат на старой кастрюле

Домохозяйки делятся рецептом: скорлупа и капля моющего средства заменяют бытовую химию
1:38
Недвижимость

Не выбрасывай яичную скорлупу — из неё делают мощное чистящее средство. Да-да, та самая скорлупа, которую ты привык сразу выбрасывать, может заменить половину бытовой химии на кухне. Всё, что нужно, — соединить её с каплей средства для мытья посуды. И посуда засияет, будто только что из магазина.

Яичная скорлупа
Фото: creativecommons.org by Aline Ponce is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
Яичная скорлупа

Зачем смешивать скорлупу с моющим

Этот домашний лайфхак набирает популярность в соцсетях. Пользователи утверждают: смесь легко справляется с пригоревшими сковородками, кастрюлями и даже подносами. А ещё это экологично — никакой лишней химии, всё максимально просто и натурально.

Как приготовить домашний "порошок"

  1. Высуши яичную скорлупу и мелко измельчи — почти в пыль.
  2. Добавь немного средства для мытья посуды и тщательно перемешай.
  3. Нанеси смесь на поверхность, которую хочешь очистить.
  4. Протри губкой или тканью.
  5. Смой тёплой водой.
  6. Вытри насухо — и готово!

Внимание: не используй этот способ для стеклянной и хрупкой посуды — есть риск поцарапать поверхность.

Скорлупа — больше не мусор

Её абразивная текстура и природный состав (богатый кальцием) делают скорлупу отличным помощником не только на кухне. Её используют для:

  • очистки металлической посуды,
  • отбеливания тканей,
  • удаления загрязнений в трубах,
  • удобрения растений.

Что важно — это бесплатный, многофункциональный ресурс. Так почему бы не начать использовать то, что раньше считалось просто отходами?

Уточнения

Скорлупа — внешняя твёрдая (жёсткая кальцинированная или эластичная) оболочка яиц птиц, пресмыкающихся и однопроходных млекопитающих.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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