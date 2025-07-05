Лайфхак с яичной скорлупой: неожиданный результат на старой кастрюле

Домохозяйки делятся рецептом: скорлупа и капля моющего средства заменяют бытовую химию

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Не выбрасывай яичную скорлупу — из неё делают мощное чистящее средство. Да-да, та самая скорлупа, которую ты привык сразу выбрасывать, может заменить половину бытовой химии на кухне. Всё, что нужно, — соединить её с каплей средства для мытья посуды. И посуда засияет, будто только что из магазина.

Фото: creativecommons.org by Aline Ponce is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en Яичная скорлупа

Зачем смешивать скорлупу с моющим

Этот домашний лайфхак набирает популярность в соцсетях. Пользователи утверждают: смесь легко справляется с пригоревшими сковородками, кастрюлями и даже подносами. А ещё это экологично — никакой лишней химии, всё максимально просто и натурально.

Как приготовить домашний "порошок"

Высуши яичную скорлупу и мелко измельчи — почти в пыль. Добавь немного средства для мытья посуды и тщательно перемешай. Нанеси смесь на поверхность, которую хочешь очистить. Протри губкой или тканью. Смой тёплой водой. Вытри насухо — и готово!

Внимание: не используй этот способ для стеклянной и хрупкой посуды — есть риск поцарапать поверхность.

Скорлупа — больше не мусор

Её абразивная текстура и природный состав (богатый кальцием) делают скорлупу отличным помощником не только на кухне. Её используют для:

очистки металлической посуды,

отбеливания тканей,

удаления загрязнений в трубах,

удобрения растений.

Что важно — это бесплатный, многофункциональный ресурс. Так почему бы не начать использовать то, что раньше считалось просто отходами?

Уточнения

Скорлупа — внешняя твёрдая (жёсткая кальцинированная или эластичная) оболочка яиц птиц, пресмыкающихся и однопроходных млекопитающих.



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