Лайфхак с яичной скорлупой: неожиданный результат на старой кастрюле

Не выбрасывай яичную скорлупу — из неё делают мощное чистящее средство. Да-да, та самая скорлупа, которую ты привык сразу выбрасывать, может заменить половину бытовой химии на кухне. Всё, что нужно, — соединить её с каплей средства для мытья посуды. И посуда засияет, будто только что из магазина.
Этот домашний лайфхак набирает популярность в соцсетях. Пользователи утверждают: смесь легко справляется с пригоревшими сковородками, кастрюлями и даже подносами. А ещё это экологично — никакой лишней химии, всё максимально просто и натурально.
Внимание: не используй этот способ для стеклянной и хрупкой посуды — есть риск поцарапать поверхность.
Её абразивная текстура и природный состав (богатый кальцием) делают скорлупу отличным помощником не только на кухне. Её используют для:
Что важно — это бесплатный, многофункциональный ресурс. Так почему бы не начать использовать то, что раньше считалось просто отходами?
Скорлупа — внешняя твёрдая (жёсткая кальцинированная или эластичная) оболочка яиц птиц, пресмыкающихся и однопроходных млекопитающих.
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