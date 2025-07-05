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Собрал дом за неделю — и больше не платишь никому

Россияне переходят на мини-дома вместо квартир и ипотеки
1:52
Недвижимость

Жильё в России давно стало роскошью. Участки стоят миллионы, стройматериалы дорожают, а ипотека — это надолго и нервно. Но всё чаще люди ищут альтернативу — и находят.

Дом
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Дом

Популярность набирают мини-дома: компактные, уютные, полностью пригодные для жизни — и при этом стоят дешевле ремонта в обычной квартире.

Жить проще — не значит хуже

Сегодня всё больше семей отказываются от гонки за квадратными метрами. Зачем платить за 150 м², если можно жить в 40 и чувствовать себя свободным?

Компактный дом не только дешевле, но и экономичнее в содержании: меньше отопление, меньше счета за коммуналку, меньше забот. А если строить на участке у родителей — ещё и без покупки земли.

Построить можно и своими руками

Умеешь держать молоток — построй сам. Есть время и желание — дом выйдет в разы дешевле. Но даже без опыта можно заказать готовый модуль: его привезут и соберут за пару дней прямо на участке.

Не хочется платить коммуналку? Есть выход

Солнечные панели, резервуары для дождевой воды, компостные туалеты — и ты уже почти независим от центральных сетей. Такие дома можно превратить в автономные, не теряя при этом комфорт.

Расходы почти нулевые

Меньше дом — меньше счетов. Утеплённое здание не требует ни огромных затрат на отопление, ни кондиционеров летом. А главное — ты живёшь в собственном доме, а не платишь за аренду чужого.

Дом из контейнера? Да, и выглядит как коттедж

Умельцы собирают настоящие дома из морских контейнеров — с фасадом, коммуникациями и уютным интерьером. И никто не догадается, что внутри — не кирпич.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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