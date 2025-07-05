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Беспорядок в ванной больше не проблема: простые лайфхаки для идеальной чистоты

Простые лайфхаки для поддержания чистоты в ванной комнате
2:29
Недвижимость

Даже самая просторная ванная может быстро превратиться в хаотичное пространство, полное беспорядочных мелочей. А если квадратные метры ограничены — порядок кажется почти недостижимым. Но всё не так печально: дизайнеры и эксперты по организации пространства доказали, что порядок возможен где угодно. Вопрос не в площади, а в подходе.

Ванная
Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ванная

Начните с самого очевидного — с расхламления. Просроченная косметика, ненужные пробники, почти пустые баночки — всё это занимает ценное место. Оставьте только то, чем действительно пользуетесь. Меньше продуктов — легче порядок.

Не стоит запасаться гелями и шампунями впрок, особенно если в ванной и так тесно. Чем меньше упаковок на виду, тем опрятнее и спокойнее будет смотреться помещение.

Открытые поверхности быстро превращаются в склад. Решение — корзины, ящики и закрытые полки. Даже если вы не поклонник прозрачного пластика, он даёт одно неоспоримое преимущество: сразу видно, что где лежит.

Выбирайте гладкие материалы без декора и фактуры — их легче протирать, особенно если у вас есть дети и стены часто покрыты каплями воды и отпечатками пальцев.

Если вы каждый раз убираетесь, а беспорядок возвращается через день, дело не в дисциплине. Просто ванные принадлежности не имеют своего постоянного места. Продумайте, где именно удобнее хранить полотенца, бритвенные принадлежности, чистящие средства и запас мыла. Всё, что используете ежедневно, должно быть под рукой — всё остальное можно спрятать.

Обратите внимание и на зону вокруг стиральной машины — здесь часто накапливается всё подряд. Постельное бельё и редко используемые вещи лучше перенести в другое место, а под рукой оставить только то, что реально нужно при стирке.

Простое, но рабочее решение: дайте каждому члену семьи полотенце своего цвета. Это не только упрощает организацию, но и добавляет визуальной радости. Крючки на стенах, обратной стороне двери или даже внутри шкафа — всё это варианты, которые помогут избавиться от хаоса.

Добавьте одно живое растение и, если хочется уюта — небольшую картину или постер. Только не переборщите: ванная — не выставочный зал, главное, чтобы её было легко мыть.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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