Ошибка, которую допускают все: почему ваши комнатные растения гибнут из-за полива

Полив комнатных растений: как избежать загнивания корней

Большинство людей поливают комнатные растения неправильно — и даже не подозревают об этом. Перелив, неподходящий субстрат, плохой дренаж — всё это ведёт к загниванию корней. Рассказываем, как настроить грамотный уход, чтобы растения жили долго и выглядели идеально.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Комнатные растения

Всё дело в том, что экзотические растения — выращенные не для улицы, а для стабильного климата внутри дома. Они чувствительны к свету, температуре, влажности воздуха и, главное, к воде. Но даже если вы выбрали растение правильно, ошибка в поливе может погубить его.

Чаще всего растения погибают не от засухи, а от избытка воды. Мы поливаем "по привычке" или "по расписанию", не учитывая реальные потребности. В результате корни загнивают, и растение уже не спасти.

Правильный полив начинается с почвы

Кактусам и суккулентам нужен рыхлый, быстро высыхающий субстрат. Орхидеям — специальная кора и мох. Большинство других растений довольны универсальным грунтом, но с хорошим дренажом.

Выбирая субстрат, помните: разные почвы удерживают влагу по-разному. А значит, и поливать их нужно не одинаково.

Универсальный способ полива: снизу вверх

Налейте воду в блюдце или таз и поставьте в него горшок. За 15-20 минут субстрат впитает ровно столько влаги, сколько нужно. Остатки обязательно слейте. Так корни не загниют, а почва сохранит питательные вещества.

Можно использовать и "душевой" метод: аккуратно пролить растение сверху, дать воде стечь, а затем убрать лишнюю влагу из поддона.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях. Большинство комнатных растений происходит из тропиков и субтропиков.



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