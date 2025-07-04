Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тура в Тюмени теряет воду быстрее, чем ожидалось: предупреждение гидролога
Таблетки худеют за вас — а что тогда делать со спортом?
Audi A3, BMW 3 Series и другие: 8 машин, устойчивых к ржавчине в России
5 признаков вкусной клубники: выбираем идеальную ягоду, как профессионал
Этот рак-отшельник ворует кокосы и пугает животных — откройте его тайны
Когда похудение портит фигуру: почему кожа теряет тонус и как это предотвратить?
Трагедия на Нанга-Парбат: погибла альпинистка Колухова
Дочь Алсу решила распрощаться с музыкальной карьерой и стать юристом
5 шагов к идеальному карпу: секреты профессиональной жарки

Ошибка, которую допускают все: почему ваши комнатные растения гибнут из-за полива

Полив комнатных растений: как избежать загнивания корней
Недвижимость

Большинство людей поливают комнатные растения неправильно — и даже не подозревают об этом. Перелив, неподходящий субстрат, плохой дренаж — всё это ведёт к загниванию корней. Рассказываем, как настроить грамотный уход, чтобы растения жили долго и выглядели идеально.

Комнатные растения
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Комнатные растения

Всё дело в том, что экзотические растения — выращенные не для улицы, а для стабильного климата внутри дома. Они чувствительны к свету, температуре, влажности воздуха и, главное, к воде. Но даже если вы выбрали растение правильно, ошибка в поливе может погубить его.

Чаще всего растения погибают не от засухи, а от избытка воды. Мы поливаем "по привычке" или "по расписанию", не учитывая реальные потребности. В результате корни загнивают, и растение уже не спасти.

Правильный полив начинается с почвы

Кактусам и суккулентам нужен рыхлый, быстро высыхающий субстрат. Орхидеям — специальная кора и мох. Большинство других растений довольны универсальным грунтом, но с хорошим дренажом.

Выбирая субстрат, помните: разные почвы удерживают влагу по-разному. А значит, и поливать их нужно не одинаково.

Универсальный способ полива: снизу вверх

Налейте воду в блюдце или таз и поставьте в него горшок. За 15-20 минут субстрат впитает ровно столько влаги, сколько нужно. Остатки обязательно слейте. Так корни не загниют, а почва сохранит питательные вещества.

Можно использовать и "душевой" метод: аккуратно пролить растение сверху, дать воде стечь, а затем убрать лишнюю влагу из поддона.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях. Большинство комнатных растений происходит из тропиков и субтропиков.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Авто
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар Аудио 
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Недвижимость
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого Аудио 
Кто чаще всего привлекает внимание ГИБДД: список поводов, о которых должен знать каждый
Авто
Кто чаще всего привлекает внимание ГИБДД: список поводов, о которых должен знать каждый Аудио 
Популярное
Будьте настороже: 7 опасных животных России, о которых вам стоит знать

Откройте для себя мир ядовитых существ, обитающих в России! От клещей до гюрз — узнайте, чего бояться и как защитить себя на природе.

Яды России: 7 страшных соседей, которых стоит опасаться
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Притормозил — и всё равно попал: почему камеры фиксируют скорость до того, как вы подумали
Тихий убийца в вашей розетке: как простая ошибка с зарядкой может уничтожить ваш дом
Вернуться к детству: как повторить легендарные венгерские маринованные огурцы "Глобус" у себя дома
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Почему 10-15 тысяч километров между заменами масла — это миф: узнайте правду
Пожизненные права: 6 секретов, почему вам могут отказать в замене удостоверения
Секрет идеальной окрошки: добавляю этот ингредиент, и вкус становится неповторимым
Секрет идеальной окрошки: добавляю этот ингредиент, и вкус становится неповторимым
Последние материалы
Тура в Тюмени теряет воду быстрее, чем ожидалось: предупреждение гидролога
Таблетки худеют за вас — а что тогда делать со спортом?
Audi A3, BMW 3 Series и другие: 8 машин, устойчивых к ржавчине в России
5 признаков вкусной клубники: выбираем идеальную ягоду, как профессионал
Этот рак-отшельник ворует кокосы и пугает животных — откройте его тайны
Когда похудение портит фигуру: почему кожа теряет тонус и как это предотвратить?
Трагедия на Нанга-Парбат: погибла альпинистка Колухова
Дочь Алсу решила распрощаться с музыкальной карьерой и стать юристом
5 шагов к идеальному карпу: секреты профессиональной жарки
В Венгрии заработала система KVR для выявления мошенничестких платёжей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.