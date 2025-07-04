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Как превратить ванную в джунгли: 4 зелёных помощника для атмосферы SPA

4 идеальных растения для ванной комнаты: советы по выбору
1:45
Недвижимость

Забудьте о белой плитке и стерильной атмосфере. Ванная комната с растениями — это не просто красиво. Это способ вдохнуть жизнь в утреннюю рутину и добавить в интерьер нотку SPA-салона.

Комнатные растения в ванной комнате
Фото: pravda.Ru by Нейросеть, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Комнатные растения в ванной комнате

Влажность и стабильная температура создают идеальные условия для множества комнатных растений. Именно ванная комната может стать убежищем для зелёных любимцев, которые в других комнатах могли бы чахнуть.

А если добавить аромат — вы получите не только зелень, но и натуральный освежитель воздуха, который успокаивает, бодрит и радует глаз.

Эвкалиптовая ветка в душе — это не просто красивая картинка с Pinterest. Под действием горячего пара листья выделяют эфирные масла, очищающие дыхательные пути и успокаивающие нервную систему. Главное условие — достаточное количество света. Если в ванной есть окно, эвкалипт станет её главным украшением.

Мята хорошо растёт даже в полутени и любит влажную почву. Она идеально вписывается в атмосферу ванной комнаты и наполняет её освежающим ароматом. Хотите усилить запах? Просто потрите пару листиков.

Розмарин потребует больше света, но благодарит за это бодрящим, чуть хвойным ароматом и эффектом лёгкой ароматерапии.

Папоротники — классика для ванных комнат. Они не требуют яркого света, зато отлично чувствуют себя во влажной среде. Их раскидистые зелёные листья придают ванной "джунглевый" шик, а ещё они очищают воздух и увлажняют пространство.

Подойдут:

  • Нефролепис
  • Селезёнка
  • Почковый папоротник.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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