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Урал перестаёт строить? Что происходит с новостройками

Покупатели разворачиваются: где недвижимость падает, а где растёт — анализ по городам Урала
3:10
Недвижимость

На рынке новостроек Урала наблюдаются неожиданные повороты. В трёх крупных городах — Екатеринбурге, Челябинске и Сургуте — стоимость жилья в новостройках пошла вниз. При этом Тюмень, напротив, удивила резким ростом, а Магнитогорск остался на грани стагнации.

новостройки Урала
Фото: commons.wikimedia.org by Фред-Продавец звёзд, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
новостройки Урала

Как сообщает витрина недвижимости Restate.ru, из пяти уральских городов только в двух — новостройки показали рост, причём только в одном городе он значительный. 

Екатеринбург: первичка теряет, вторичка набирает

В крупнейшем городе региона — Екатеринбурге — за последний квартал цена на новостройки упала на 1,5%, составив в среднем 162 743 руб./м². Это минус 2 566 руб. за метр. Интересно, что вторичный рынок здесь показал рост — плюс 1%, до 139 152 руб./м².

Причина? Всё больше покупателей переориентируются на готовые квартиры с понятными сроками сдачи.

Челябинск: падение цен стало самым резким

Здесь «первичка» подешевела на 3% — сразу на 5 089 руб., опустившись до 164 032 руб./м². Одновременно вторичный рынок подорожал на 2,4%, достигнув отметки 104 741 руб./м².

Возможно, дело в переоценке новостроек в прошлом и возвращении интереса к более доступным альтернативам.

Сургут: дорогой, но снижается

В Сургуте новостройки остаются самыми дорогими на Урале — 181 849 руб./м², несмотря на снижение на 3 610 руб. Это может быть связано с охлаждением рынка после перегрева в прошлых кварталах, особенно в премиальном сегменте.

Цены на квартиры здесь колеблются от 8,5 до 41,3 млн руб.

Тюмень: бурный рост

На фоне снижения в других городах Тюмень показывает впечатляющий рост — почти +10% за квартал. Средняя стоимость выросла на 14 360 руб., до 157 118 руб./м².

Город активно развивается, расширяет инфраструктуру и становится всё более привлекательным для инвесторов и покупателей.

Магнитогорск: формальный рост

Здесь зафиксирован рост на 722 руб., до 86 958 руб./м². Однако такие изменения находятся в пределах статистической погрешности.

Реального роста нет. А вот вторичный рынок упал заметнее — минус 2 064 руб., до 78 337 руб./м².

Уточнения

Ура́л (от баш. Урал) — географический регион в России и Казахстане, протянувшийся между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами. Основная часть этого региона — Уральские горы. На востоке региона также находится часть бассейна реки Урал, впадающей в Каспийское море.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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