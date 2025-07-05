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Самый дорогой пентхаус Манчестера ушёл с молотка — но это только начало

Пентхаус в Viadux стал самым дорогим жильём в Манчестере
2:13
Недвижимость

Кто бы мог подумать, что рынок недвижимости в Манчестере продолжит ставить рекорды даже в условиях высокой процентной ставки и нестабильной экономики? Но это случилось: в новом жилом комплексе Viadux продана самая дорогая квартира в истории города — трёхкомнатный пентхаус ушёл за £3 млн.

Элитное жильё
Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Элитное жильё

Что это за квартира

Viadux — 40-этажная башня в центре Манчестера, в которой всего 5 пентхаусов. Один из них теперь принадлежит неизвестному покупателю из Великобритании. Эта сделка побила предыдущий рекорд — £2,7 млн за апартаменты в CitySuites в Солфорде, проданные ещё в 2017 году.

Новый пентхаус входит в число 370 квартир здания. А рядом уже одобрено строительство новой 76-этажной башни под брендом Nobu, в которой будут не только квартиры, но и отель.

Почему именно сейчас

По словам Джейми Адама, главы отдела новостроек на Севере в агентстве Savills, продажа стала результатом удачного сочетания факторов:

"Сделка подтверждает привлекательность Viadux как роскошного жилья, а также демонстрирует устойчивость рынка недвижимости Манчестера даже в сложных экономических условиях."

Он отмечает, что за ростом цен стоит нехватка качественного жилья и бурный рост населения города. А значит — высокие цены на аренду и продажи становятся нормой.

Готов ли Манчестер к следующему рекорду

Интересно, что рекорд Viadux может продержаться недолго. В другой башне от того же застройщика Salboy — 41-этажной St Michael's — выставлены на продажу апартаменты за £6 млн. Возможно, в скором времени Манчестер снова удивит.

Почему рынок не сдаёт позиции

Несмотря на высокие процентные ставки, рынок в Манчестере демонстрирует стойкость. Джейми Адам подчеркивает:

"Манчестер предлагает всё: от квартир для новичков до элитных брендированных резиденций. Низкий уровень безработицы и молодое население поддерживают спрос даже в кризис."

Уточнения

Пентха́ус (англ. penthouse) — технический чердак, позже помещение для жилья (квартира, особняк) на крыше небоскрёба или отделённая площадь на верхнем этаже здания.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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