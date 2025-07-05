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Цены на жильё в Болгарии взлетели — но это только начало

Домохозяйства в Болгарии продолжают накапливать вклады при нулевых ставках
2:53
Недвижимость

Цены на жильё в Болгарии уверенно ползут вверх. За последние десять лет они практически удвоились, а в 2024 году прирост за третье триместре составил 16,5% в годовом выражении. Согласно отчёту Еврокомиссии, жильё переоценено на 10-15%. Но это лишь вершина айсберга.

Болгария
Фото: commons.wikimedia.org by www.vacacionesbulgaria.com is licensed under GNU Free Documentation License
Болгария

На первый взгляд — всё хорошо

Внешне картина кажется благополучной. Доходы населения растут, безработица с 2022 года остаётся на исторически низком уровне — чуть выше 4%.

Повышение минимальной зарплаты в 2024 году способствовало росту номинальных доходов, обгоняя инфляцию. Особенно активно увеличивались зарплаты в сфере услуг и госсекторе.

Одновременно с этим соотношение цены жилья к доходам за десятилетие стабильно снижалось. Казалось бы — жильё становится доступнее.

Но доступность обманчива

Однако уравнение не так просто. Еврокомиссия предупреждает: несмотря на общую положительную динамику доходов, покупка жилья остаётся сложной задачей для семей с низкими доходами, особенно в сельских районах. При этом спрос остаётся высоким, что подогревает рост цен.

Добавьте к этому низкий уровень финансовой грамотности, и становится ясно — многие берут ипотеку, не понимая всех рисков.

Рынок ипотеки: рост на фоне нулевых ставок

Ипотечные кредиты в Болгарии продолжают расти. В 2024 году объём новых жилищных займов увеличился на 43%, а годом ранее — на 20%.

Причина — всё те же почти нулевые ставки и дешёвая банковская ликвидность. Тем не менее только 1,8% населения имеют ипотеку, а её объём составляет всего 10,8% от ВВП.

Центробанк Болгарии отреагировал на это в 2024 году, введя ограничения для заёмщиков с низкими доходами — они первыми пострадают при экономических трудностях.

Риски растут — меры слабы

Совет ЕС по системным рискам в феврале 2024 года оценил рынок жилья Болгарии как подверженный умеренному риску. Макропруденциальные меры, по мнению экспертов, частично эффективны и недостаточны для сглаживания ситуации.

Вклады: парадокс нулевых ставок

Интересно и то, как развиваются депозиты. Несмотря на активный рост вкладов домохозяйств, банки продолжают удерживать проценты по ним близкими к нулю. Это разительно контрастирует с другими странами ЕС, где в ответ на ужесточение денежной политики ставки по вкладам выросли.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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