Без химии и лимона: муравьи исчезнут за пару применений

Муравьи в доме — не просто досадные гости. С наступлением жары они начинают искать не только еду, но и безопасное место для размножения. Высокая температура и влажность создают для этого идеальные условия. И вот они уже ползут по стенам, столешницам, полу — и не уходят.
Причина — феромоны, которые муравьи оставляют на пути. Эти следы позволяют всей колонии точно знать, куда двигаться за пищей. Поэтому, даже убрав одну дорожку, скоро вы увидите новую. Но решение есть, и оно уже стоит у вас на кухне.
Белый уксус не просто отпугивает насекомых своим запахом. Он стирает феромонные следы, лишая муравьёв ориентиров. Вот как его использовать:
Если одной уксусной смеси недостаточно, усилите её другими натуральными компонентами:
Смешайте всё и добавьте 3 столовые ложки на 2 стакана воды. Эту смесь можно распылять на мусорное ведро, углы кухни, холодильник. Для столешниц — разведите полложки средства в воде и применяйте как обычный очиститель.
Другой вариант: уксус, лимонный сок и немного красного перца. Особенно эффективен, если вы нашли муравьиное гнездо.
Совет: используйте любое из этих средств каждые 2-3 дня — эффект накопительный.
Важно не только выгнать муравьёв, но и предотвратить их повторное появление:
Помните: если муравьи завелись в стенах, вывести их будет сложно. Предотвращение — лучший способ избавиться от них навсегда.
Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, на каком расстоянии от камеры нужно сбросить скорость, чтобы избежать штрафа. Советы от ГАИ и основные правила безопасности на дорогах.