Не выбрасывайте старые полотенца — вот как они пригодятся в ванной

Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец

1:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

У вас дома завалялись старые полотенца? Не спешите их выбрасывать. Даже потрёпанные и выцветшие, они могут сослужить отличную службу — особенно в ванной комнате.

Фото: commons.wikimedia.org by User:Mattes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полотенца

Вторая жизнь полотенец

Мы привыкли хранить вещи "на всякий случай", а когда они теряют внешний вид — избавляться от них. Но сегодня всё больше людей выбирают осознанное потребление и творческий подход: почему бы не подарить вещам новую функцию?

Старые полотенца, даже если они порвались или выцвели, можно превратить в полезную вещь для хранения в ванной. Так вы не только избавитесь от беспорядка, но и сэкономите деньги.

Как из старого полотенца сделать органайзер

Чтобы превратить полотенце в стильный и практичный несессер, вам понадобятся:

1-2 старых полотенца (лучше выбрать наиболее целые участки ткани).

Нитки с иголкой.

Хлопковая лента или тонкий шнур.

Возьмите полотенце и вырежьте из него квадрат нужного размера. Сложите его пополам, чтобы получился карман. Второе полотенце используйте как внешнюю декоративную часть — пришейте его к первой заготовке с внешней стороны.

Когда всё готово, выверните конструкцию — и у вас получится аккуратный несессер. Его удобно взять с собой в поездку: туда поместятся косметика, уходовые средства или даже бижутерия. А дома такой органайзер поможет навести порядок в ванной и избавит полки от хаоса.

Превратите идею в подарок

Если у вас скопилось несколько старых полотенец, вы можете сделать несколько разных органайзеров: варьируйте размеры и оформление. Это отличная идея для подарка, особенно тем, кто любит путешествовать или не прочь навести порядок.

Иногда стоит всего лишь чуть-чуть проявить фантазию — и вещь, которую вы собирались выкинуть, вдруг оказывается удивительно полезной.

Уточнения

Тексти́ль (от лат. textus "ткань, материя") — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке. К текстилю относят также материю, не являющуюся тканью: трикотаж, войлок, современные нетканые и прочие материалы.



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