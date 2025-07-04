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Устали от стерильного белого? Эти цвета превратят ванную в уютный спа-уголок

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3:05
Недвижимость

Ванная комната — это не просто место, где мы начинаем и заканчиваем день. Это уголок для перезагрузки, восстановления и уединения. И именно цветовая палитра задаёт в ней настроение: может либо расслабить и умиротворить, либо, наоборот, сделать пространство холодным и неуютным.

Ванная комната
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ванная комната

Персиковый вместо белого

Белый — это стерильно, а иногда и скучно. Персиковый добавляет мягкости, тепла и визуальной глубины. Он словно подсвечивает помещение изнутри, создавая ощущение лёгкого сияния.

С чем сочетать

  • Золотистые акценты.
  • Коралловые или тёпло-бежевые тона.

Персиковый + капля золота = уютный кокон, в котором хочется остаться надолго.

Лимонно-жёлтый

Если не хватает солнца — впустите его в ванную. Светлый лимонный оттенок поднимает настроение и заряжает бодростью с утра, не перегружая интерьер.

С чем сочетать

  • серый.
  • кремово-белый.
  • светлое дерево.

Это цвет для тех, кто хочет просыпаться с улыбкой.

Зелёный как молодое яблоко

Зелёный — один из самых "успокаивающих" цветов в интерьере. Оттенок молодого яблока освежает, снимает напряжение и ассоциируется с природой и чистотой.

С чем сочетать

  • Белые поверхности.
  • Деревянные элементы.
  • Травянистые и серо-зелёные акценты.

Если хочется тишины и природы — этот цвет как глоток свежести.

Пастельно-бирюзовый

Морской, прозрачный, будто воздух над водой — бирюзовый идеально вписывается в образ ванной, где хочется просто закрыть глаза и побыть в тишине.

С чем сочетать

  • Песочные и ракушечные оттенки.
  • Светлые ткани.
  • Морские детали.

Если вы — немного русалка, этот цвет для вас.

Сиренево-голубой

Мягкий, мечтательный, почти сказочный. Сиренево-голубой оттенок превращает ванную в мини-спа, где хочется зажечь свечи, включить музыку и просто дышать.

С чем сочетать

  • Светлое дерево.
  • Аромалампы.
  • Текстиль в серо-лавандовых тонах.

Для тех, кто превращает уход за собой в ритуал.

Какие цвета лучше избегать

  • Чёрный: утончённый, но визуально сужает пространство и делает его мрачным. Лучше использовать как акцент.
  • Хрустально-белый: ассоциации с больницей. Выбирайте мягкие, теплые оттенки белого.

Освещение и детали

Правильный свет — половина уюта. В ванной хорошо работает:

  • Скрытое освещение: мягкое и равномерное.
  • Рефлексирующий свет: направленный в потолок.
  • Яркое бра у зеркала: для точечной подсветки.

Добавьте в интерьер немного природы: камни, цветы, свечи, ракушки. Эти мелочи создадут нужное настроение и завершат образ.

Уточнения

Диза́йн — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий , а также результат этой деятельности.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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