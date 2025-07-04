Устали от стерильного белого? Эти цвета превратят ванную в уютный спа-уголок

Ванная комната — это не просто место, где мы начинаем и заканчиваем день. Это уголок для перезагрузки, восстановления и уединения. И именно цветовая палитра задаёт в ней настроение: может либо расслабить и умиротворить, либо, наоборот, сделать пространство холодным и неуютным.
Белый — это стерильно, а иногда и скучно. Персиковый добавляет мягкости, тепла и визуальной глубины. Он словно подсвечивает помещение изнутри, создавая ощущение лёгкого сияния.
Персиковый + капля золота = уютный кокон, в котором хочется остаться надолго.
Если не хватает солнца — впустите его в ванную. Светлый лимонный оттенок поднимает настроение и заряжает бодростью с утра, не перегружая интерьер.
Это цвет для тех, кто хочет просыпаться с улыбкой.
Зелёный — один из самых "успокаивающих" цветов в интерьере. Оттенок молодого яблока освежает, снимает напряжение и ассоциируется с природой и чистотой.
Если хочется тишины и природы — этот цвет как глоток свежести.
Морской, прозрачный, будто воздух над водой — бирюзовый идеально вписывается в образ ванной, где хочется просто закрыть глаза и побыть в тишине.
Если вы — немного русалка, этот цвет для вас.
Мягкий, мечтательный, почти сказочный. Сиренево-голубой оттенок превращает ванную в мини-спа, где хочется зажечь свечи, включить музыку и просто дышать.
Для тех, кто превращает уход за собой в ритуал.
Правильный свет — половина уюта. В ванной хорошо работает:
Добавьте в интерьер немного природы: камни, цветы, свечи, ракушки. Эти мелочи создадут нужное настроение и завершат образ.
Диза́йн — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий , а также результат этой деятельности.
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