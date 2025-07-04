Устали от стерильного белого? Эти цвета превратят ванную в уютный спа-уголок

Какой цвет выбрать для ванной: топ-5 оттенков, которые создают уют

3:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ванная комната — это не просто место, где мы начинаем и заканчиваем день. Это уголок для перезагрузки, восстановления и уединения. И именно цветовая палитра задаёт в ней настроение: может либо расслабить и умиротворить, либо, наоборот, сделать пространство холодным и неуютным.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ванная комната

Персиковый вместо белого

Белый — это стерильно, а иногда и скучно. Персиковый добавляет мягкости, тепла и визуальной глубины. Он словно подсвечивает помещение изнутри, создавая ощущение лёгкого сияния.

С чем сочетать

Золотистые акценты.

Коралловые или тёпло-бежевые тона.

Персиковый + капля золота = уютный кокон, в котором хочется остаться надолго.

Лимонно-жёлтый

Если не хватает солнца — впустите его в ванную. Светлый лимонный оттенок поднимает настроение и заряжает бодростью с утра, не перегружая интерьер.

С чем сочетать

серый.

кремово-белый.

светлое дерево.

Это цвет для тех, кто хочет просыпаться с улыбкой.

Зелёный как молодое яблоко

Зелёный — один из самых "успокаивающих" цветов в интерьере. Оттенок молодого яблока освежает, снимает напряжение и ассоциируется с природой и чистотой.

С чем сочетать

Белые поверхности.

Деревянные элементы.

Травянистые и серо-зелёные акценты.

Если хочется тишины и природы — этот цвет как глоток свежести.

Пастельно-бирюзовый

Морской, прозрачный, будто воздух над водой — бирюзовый идеально вписывается в образ ванной, где хочется просто закрыть глаза и побыть в тишине.

С чем сочетать

Песочные и ракушечные оттенки.

Светлые ткани.

Морские детали.

Если вы — немного русалка, этот цвет для вас.

Сиренево-голубой

Мягкий, мечтательный, почти сказочный. Сиренево-голубой оттенок превращает ванную в мини-спа, где хочется зажечь свечи, включить музыку и просто дышать.

С чем сочетать

Светлое дерево.

Аромалампы.

Текстиль в серо-лавандовых тонах.

Для тех, кто превращает уход за собой в ритуал.

Какие цвета лучше избегать

Чёрный: утончённый, но визуально сужает пространство и делает его мрачным. Лучше использовать как акцент.

утончённый, но визуально сужает пространство и делает его мрачным. Лучше использовать как акцент. Хрустально-белый: ассоциации с больницей. Выбирайте мягкие, теплые оттенки белого.

Освещение и детали

Правильный свет — половина уюта. В ванной хорошо работает:

Скрытое освещение: мягкое и равномерное.

мягкое и равномерное. Рефлексирующий свет: направленный в потолок.

направленный в потолок. Яркое бра у зеркала: для точечной подсветки.

Добавьте в интерьер немного природы: камни, цветы, свечи, ракушки. Эти мелочи создадут нужное настроение и завершат образ.

Уточнения

Диза́йн — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий , а также результат этой деятельности.



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