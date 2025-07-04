Аренда в Москве будто подкинула монетку: в одних районах праздник, в других паника

В июне 2025 года в Москве аренда жилья изменилась сразу в нескольких направлениях. Пока в одних районах цены пошли вниз, в других — уверенно растут. Сервис "Яндекс Аренда" проанализировал ситуацию и выяснил, где снимать стало дешевле, а где — ощутимо дороже.
Снижение стоимости аренды зафиксировано более чем в трети районов столицы. Цены упали от 0,7% до 8,7%. Наиболее заметное снижение:
Также аренда подешевела в районах Щукино, Можайский, Молжаниновский, Черёмушки, Ново-Переделкино, Сокол, Нагатинский затон и на территории Рязановского поселения.
По словам руководителя сервиса "Яндекс Аренда" Романа Жукова, снижение может быть связано с тем, что на рынок вышло больше доступных квартир, а собственники хотят быстрее найти арендаторов перед отъездом в отпуск.
"Некоторые арендодатели целенаправленно снижают цены, чтобы сделать жильё более конкурентоспособным", — отметил он.
Несмотря на общий тренд, в ряде районов аренда, напротив, подорожала. Самые заметные повышения:
Рост цен также отмечен в Косино-Ухтомском, Раменках, Лосиноостровском, Тверском, Алтуфьевском, Северном Бутове, Марфино и Бескудниковском районах.
Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
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