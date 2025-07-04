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Аренда в Москве будто подкинула монетку: в одних районах праздник, в других паника

Эксперт Жуков заявил: ставки аренды в Москве растут в САО и НАО — до 20%
2:05
Недвижимость

В июне 2025 года в Москве аренда жилья изменилась сразу в нескольких направлениях. Пока в одних районах цены пошли вниз, в других — уверенно растут. Сервис "Яндекс Аренда" проанализировал ситуацию и выяснил, где снимать стало дешевле, а где — ощутимо дороже.

аренда апартаментов
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
аренда апартаментов

Снижение цен в 44 районах

Снижение стоимости аренды зафиксировано более чем в трети районов столицы. Цены упали от 0,7% до 8,7%. Наиболее заметное снижение:

  • Дорогомилово — до 166 200 ₽ (-8,7%)
  • Десеновское — до 42 400 ₽ (-6,5%)
  • Печатники — до 67 600 ₽ (-5,8%)
  • Бирюлёво Восточное — до 55 200 ₽ (-5,3%)

Также аренда подешевела в районах Щукино, Можайский, Молжаниновский, Черёмушки, Ново-Переделкино, Сокол, Нагатинский затон и на территории Рязановского поселения.

По словам руководителя сервиса "Яндекс Аренда" Романа Жукова, снижение может быть связано с тем, что на рынок вышло больше доступных квартир, а собственники хотят быстрее найти арендаторов перед отъездом в отпуск.

"Некоторые арендодатели целенаправленно снижают цены, чтобы сделать жильё более конкурентоспособным", — отметил он.

Где аренда подорожала

Несмотря на общий тренд, в ряде районов аренда, напротив, подорожала. Самые заметные повышения:

  • Аэропорт — до 114 600 ₽ (+20,1%)
  • Кокошкино — до 49 600 ₽ (+9,7%)
  • Ярославский — до 54 200 ₽ (+8%)

Рост цен также отмечен в Косино-Ухтомском, Раменках, Лосиноостровском, Тверском, Алтуфьевском, Северном Бутове, Марфино и Бескудниковском районах.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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