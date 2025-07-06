Секрет идеальной детской комнаты: почему цена за меблировку в 2025 году вас шокирует

Генеральный директор интерьерной компании Mr. Doors Сергей Шихов сообщил, что в 2025 году минимальная стоимость меблировки детской комнаты для россиян составит не менее 125 тысяч рублей.
По словам Шихова, минимальная комплектация детской комнаты включает односпальную кровать (без матраса), письменный стол, тумбу для хранения и шкаф-стеллаж. Стоимость такого набора варьируется от 125 до 160 тысяч рублей и включает бесплатный дизайн-проект, доставку, установку и бессрочную гарантию на мебель. Итоговая цена зависит от выбранных материалов, фурнитуры, комплектации и сроков изготовления. Для детской мебели используются только гипоаллергенные и экологически безопасные материалы.
Шихов также подчеркнул, что заказывать мебель для детской комнаты в небольших столярных мастерских может быть опасно. Такие мастерские предлагают более высокие цены и не гарантируют использование гипоаллергенных и экологически чистых материалов, пишет Газета.Ru.
Согласно данным компании, минимальная стоимость меблировки детской комнаты в мае 2024 года составляла около 120-150 тысяч рублей, что на 10% выше показателя за май 2023 года.
Детская комната — комната в квартире или в жилом доме, которая используется специально для удовлетворения потребностей детей в семейной жизни.
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