Секрет идеальной детской комнаты: почему цена за меблировку в 2025 году вас шокирует

Мечта родителей в цифрах: сколько стоит по минимуму обставить детскую комнату в 2025 году

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Генеральный директор интерьерной компании Mr. Doors Сергей Шихов сообщил, что в 2025 году минимальная стоимость меблировки детской комнаты для россиян составит не менее 125 тысяч рублей.

Фото: https://www.freepik.com Детская комната

По словам Шихова, минимальная комплектация детской комнаты включает односпальную кровать (без матраса), письменный стол, тумбу для хранения и шкаф-стеллаж. Стоимость такого набора варьируется от 125 до 160 тысяч рублей и включает бесплатный дизайн-проект, доставку, установку и бессрочную гарантию на мебель. Итоговая цена зависит от выбранных материалов, фурнитуры, комплектации и сроков изготовления. Для детской мебели используются только гипоаллергенные и экологически безопасные материалы.

Шихов также подчеркнул, что заказывать мебель для детской комнаты в небольших столярных мастерских может быть опасно. Такие мастерские предлагают более высокие цены и не гарантируют использование гипоаллергенных и экологически чистых материалов, пишет Газета.Ru.

Согласно данным компании, минимальная стоимость меблировки детской комнаты в мае 2024 года составляла около 120-150 тысяч рублей, что на 10% выше показателя за май 2023 года.

Уточнения

Детская комната — комната в квартире или в жилом доме, которая используется специально для удовлетворения потребностей детей в семейной жизни.



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