Квартирный капкан: почти половина россиян в отчаянии из-за цен — есть ли выход

Почти половина россиян (48,5%) считает покупку квартиры невозможной из-за высоких цен, по данным опроса "Финансы Mail", проведённого среди 3,6 тысяч россиян.
17,3% видят ипотеку решением, но их пугает процентная ставка. 10,8% полагаются на поддержку семьи, а 12,7% не испытывают трудностей. В комментариях встречаются как позитивные отзывы, так и жалобы на недоступность жилья.
Основные проблемы при покупке жилья включают качество строительства (27,2%), надежность застройщика (22,3%), риск роста цен (21,3%) и условия ипотеки (21,3%). Лишь 3,8% опрошенных не видят проблем. В комментариях пользователи делятся негативным опытом с застройщиками, рассказывает Газета.Ru.
Половина россиян (50,2%) уже приобрели или покупают жилье, 14,2% рассматривают вторичный рынок, 8,1% — новостройки. 15,5% предпочитают аренду. Многие нуждаются в жилье, но пока не могут его купить, некоторые живут с родителями из-за финансовых трудностей.
Оптимальной площадью жилья большинство (35%) считают 50-70 кв. м. 24,9% мечтают о 70-100 кв. м, 22% согласны на 30-50 кв. м, а 8,6% — на до 30 кв. м.
40% опрошенных еще не определились со способом приобретения жилья. 22% планируют покупку за наличные, 19,1% — с помощью ипотеки. 4,5% выбрали рассрочку от застройщика, 4,2% — материнский капитал или господдержку. В комментариях встречаются и другие мнения, например, о недоступности покупки или желании рассрочки под 3% годовых.
Рынок недвижимости — совокупность участников (покупатель, продавец, собственник, девелопер, брокер, агент, риелтор, управляющий недвижимостью, государственные регулирующие органы и т. д.) и сделок (покупка, продажа, аренда и т. д.), совершаемых между ними на рынке.
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