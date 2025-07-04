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Топ-5 инструментов для спила дерева — что выбрать и как использовать

Как безопасно спилить дерево на дачном участке: советы опытных садоводов
1:58
Недвижимость

Дерево у дома может стать проблемой: выросло слишком близко к забору, наклонилось в сторону теплицы, лезет в провода или просто засохло. Иногда другого выхода нет — его нужно убирать. Но срубить дерево не так просто, как кажется.

бензопила
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
бензопила

Если дерево упадёт не в ту сторону — повреждений не избежать. Рассказываем, как правильно выбрать инструмент, спланировать падение и спилить ствол без последствий.

Что подойдёт из инструментов

  • Топор — для молодых деревьев и зачистки веток.
  • Ручная пила — подойдёт для деревьев до 10 см в диаметре.
  • Электропила — удобна, если рядом розетка и ствол до 25 см.
  • Бензопила — мощно и автономно, но требует опыта.

Выбирайте инструмент под размер дерева. Проверьте: цепь должна быть заточена, масло — заправлено, тормоз — работать.

Подготовка — половина дела

Сначала осмотрите дерево. Есть наклон? Значит, валить лучше в эту сторону. Уберите с участка всё лишнее: шланги, тачки, садовый инвентарь. Обязательно продумайте пути отхода — два свободных направления от дерева под углом.

Как задать направление

Сделайте "подруб" — клиновидный вырез с той стороны, куда должно упасть дерево. С противоположной стороны — валочный пропил. Оставьте перемычку 2-3 см, чтобы ствол не упал раньше времени.

Если дерево упрямится, можно использовать клин или трос. Трос крепят выше (2-3 м от земли), выводят в нужную сторону и тянут вручную или лебёдкой.

Когда звать специалистов

Если дерево гнилое, наклонено в сторону построек, стоит вплотную к дому — не рискуйте. Для высотных работ нужен опыт и страховка. Лучше доверить это тем, кто умеет.

Уточнения

Бензопила или мотопила — разновидность ручной цепной пилы, снабжённая двигателем внутреннего сгорания, как правило, двухтактным. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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