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Эти диваны спасут интерьер быстрее ремонта и дешевле краски

Названы 5 популярных моделей диванов для интерьеров в 2025 году
2:01
Недвижимость

Диван давно перестал быть просто местом для сидения — он задаёт стиль всей гостиной. Сегодня в моде не громоздкие кожаные "троны", а формы попроще, материалы приятнее и больше свободы в компоновке.

Жёлтый интерьер
Фото: freepik.com by wuttichai1983, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жёлтый интерьер

Рассказываем, какие модели сегодня в тренде и как выбрать диван, который впишется и в интерьер, и в образ жизни.

1. На ножках

Такие диваны выглядят лёгкими — за счёт зазора между полом и основанием. Чаще всего у них прямоугольная форма, тканевая обивка и сдержанный цвет. Деревянные ножки — для скандинавского интерьера, металлические — для современного. Главное — чтобы под ними проходил робот-пылесос. На них удобно сидеть с гостями или играть в приставку, а вот развалиться не получится.

2. Без ножек

На самом деле ножки есть, просто их почти не видно. Такой диван будто стоит прямо на полу, создавая ощущение мягкой платформы. Спинка — низкая, форма — простая, цвета — чаще спокойные. Лежать на таком удобно, а вот долго сидеть — не очень.

3. Округлый

Футуристичные формы, будто составлены из шаров. Скруглённые углы, обивка из букле или велюра — такой диван выглядит как облако и точно станет акцентом в комнате. Подходит для интерьеров в духе минимализма и нео-мемфиса.

4. "Круассан"

Закруглённый диван сложной формы, часто — бархатный или велюровый. Его выбирают, когда хочется добавить в интерьер что-то стильное и дорогое, но не перегруженное классикой. Формой он действительно напоминает круассан — отсюда и название.

5. Модульный

Конструктор для взрослых. Такой диван собирается из отдельных блоков, которые можно менять местами, дополнять пуфами или столиками. Отлично подходит для просторных помещений и тех, кто любит перестановки.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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