Кухонный смеситель, который не бесит: 4 признака идеального выбора

На первый взгляд, смеситель для кухни — деталь мелкая. Но именно он ежедневно участвует в десятках бытовых действий. Неловкий поворот крана, неудачная струя, лишний кран для питьевой воды — и вся гармония на кухне рушится. Поэтому к выбору смесителя стоит подойти с умом — и с прицелом не только на эстетику, но и на удобство.
Если у вас установлен фильтр для воды, не спешите монтировать отдельный кран. Гораздо практичнее выбрать комбинированную модель: она подаёт как обычную, так и очищенную воду.
Плюсы:
не загромождает мойку;
легче поддерживать чистоту;
не путаешься, какой кран для чего.
Такой подход сразу делает кухню визуально аккуратнее и избавляет от необходимости сверлить столешницу лишний раз.
Сегодня одних лишь поворотных кранов недостаточно. Гибкие изливы, шланги, выдвижные лейки — всё это уже давно стало стандартом современной кухни.
Преимущества:
удобно мыть фрукты и овощи;
легко ополаскивать посуду;
можно направлять струю туда, куда удобно.
Особенно актуально, если у вас глубокая или двойная мойка — обычный смеситель просто не справится с задачей.
Регулировка напора — ещё один полезный бонус. Иногда нужно быстро наполнить кастрюлю, а иногда — просто ополоснуть чашку.
Что искать:
режим экономии воды;
переключение между сильной и мягкой струёй;
плавный ход рычага.
Это удобно и практично, особенно если вы следите за расходом воды или просто любите комфорт.
Даже самый функциональный смеситель может испортить стиль кухни, если не вписывается в интерьер. Самые популярные варианты — в цвет мойки или в тон фурнитуры кухонных шкафов.
Совет:
не бойтесь матового черного, тёплого золота или латуни — они смотрятся дорого и современно;
избегайте откровенно блестящего хрома, если кухня оформлена в мягких или деревенских тонах;
обращайте внимание на форму: лаконичные линии всегда универсальнее.
Смеси́тель — сантехнический прибор, позволяющий регулировать поток воды и получать воду требуемой температуры при смешивании горячей и холодной воды.
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