Кухонный смеситель, который не бесит: 4 признака идеального выбора

Как выбрать кухонный смеситель: названы практичные и эстетичные решения

2:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На первый взгляд, смеситель для кухни — деталь мелкая. Но именно он ежедневно участвует в десятках бытовых действий. Неловкий поворот крана, неудачная струя, лишний кран для питьевой воды — и вся гармония на кухне рушится. Поэтому к выбору смесителя стоит подойти с умом — и с прицелом не только на эстетику, но и на удобство.

Фото: Designed be Freepik by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кухонная мойка

1. Комбинированный кран: два в одном — и без лишнего визуального шума

Если у вас установлен фильтр для воды, не спешите монтировать отдельный кран. Гораздо практичнее выбрать комбинированную модель: она подаёт как обычную, так и очищенную воду.

Плюсы:

не загромождает мойку;

легче поддерживать чистоту;

не путаешься, какой кран для чего.

Такой подход сразу делает кухню визуально аккуратнее и избавляет от необходимости сверлить столешницу лишний раз.

2. Практичность: выдвижная лейка — незаменимый помощник

Сегодня одних лишь поворотных кранов недостаточно. Гибкие изливы, шланги, выдвижные лейки — всё это уже давно стало стандартом современной кухни.

Преимущества:

удобно мыть фрукты и овощи;

легко ополаскивать посуду;

можно направлять струю туда, куда удобно.

Особенно актуально, если у вас глубокая или двойная мойка — обычный смеситель просто не справится с задачей.

3. Несколько режимов подачи воды

Регулировка напора — ещё один полезный бонус. Иногда нужно быстро наполнить кастрюлю, а иногда — просто ополоснуть чашку.

Что искать:

режим экономии воды;

переключение между сильной и мягкой струёй;

плавный ход рычага.

Это удобно и практично, особенно если вы следите за расходом воды или просто любите комфорт.

4. Дизайн: детали имеют значение

Даже самый функциональный смеситель может испортить стиль кухни, если не вписывается в интерьер. Самые популярные варианты — в цвет мойки или в тон фурнитуры кухонных шкафов.

Совет:

не бойтесь матового черного, тёплого золота или латуни — они смотрятся дорого и современно;

избегайте откровенно блестящего хрома, если кухня оформлена в мягких или деревенских тонах;

обращайте внимание на форму: лаконичные линии всегда универсальнее.

Уточнения

Смеси́тель — сантехнический прибор, позволяющий регулировать поток воды и получать воду требуемой температуры при смешивании горячей и холодной воды.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.