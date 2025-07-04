Один элемент удешевляет всю квартиру — а вы о нём даже не догадывались

Отсутствие света и изношенная мебель портят интерьер — советы по улучшению

2:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже если вы вложили в ремонт кучу денег, это не гарантия, что интерьер будет смотреться достойно. Иногда достаточно пары промахов, чтобы весь эффект сошёл на нет. Но и хорошая новость есть — исправить ситуацию можно без капитального переделывания и новых расходов.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Интерьер спальни

Самое важное — свет

Первое, что замечает человек, заходя в квартиру, — это освещение. Один лишь потолочный свет или скучные точечные светильники делают комнату унылой и дешёвой на вид.

Что делать:

добавьте напольные или настольные лампы;

используйте тёплый свет и несколько сценариев освещения;

попробуйте светодиодные ленты или бра с мягким рассеиванием.

Свет — это не только про "видно", это про атмосферу. А она напрямую влияет на ощущение уюта и стиля.

Проводов не должно быть видно

Когда по комнате тянутся провода — к телевизору, колонкам, роутеру — это моментально снижает визуальное качество интерьера. Особенно когда они лежат пучками или свисают со стола.

Как решить проблему:

убирайте кабели в короба и кабель-каналы;

используйте клипсы и держатели для проводов;

продумывайте размещение техники заранее.

Эти мелочи сильно влияют на ощущение порядка и ухоженности в интерьере.

Меньше — но лучше: декор имеет значение

Иногда хочется добавить уюта и стиля при помощи декора. Но дешёвые элементы — особенно из масс-маркета — могут произвести обратный эффект. Пластик, подделки "под золото", картинки в хлипких рамках — всё это выглядит дешево и визуально "обесценивает" интерьер.

Лучше так:

используйте 1-2 стильные детали, чем 10 дешёвых;

выбирайте натуральные материалы;

отдавайте предпочтение авторским или винтажным предметам.

Интерьер выигрывает от честности и сдержанности. Лучшая деталь — та, что не пытается "казаться", а просто нравится вам.

Уставшая мебель? Не обязательно покупать новую

Изношенная обивка, ободранные углы, потрескавшийся лак — всё это даёт понять, что мебель давно просит помощи. И даже самый красивый ремонт теряется на фоне дивана с проваленной спинкой.

Что можно сделать:

перетянуть мягкую мебель;

отреставрировать деревянные элементы;

обновить фасады шкафов плёнкой или покраской.

Небольшой апгрейд может превратить старую мебель в акцентный предмет интерьера — и сэкономит деньги.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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