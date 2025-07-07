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Серый в интерьере — это вчерашний день: какие цвета дизайнеры выбирают вместо него в 2025 году

Серый цвет больше не в моде: тренды интерьера 2025
2:54
Недвижимость

Серый цвет долго считался универсальным, но теперь его эпоха подходит к концу. В модных интерьерах 2025 года он всё чаще уступает место оттенкам, которые создают ощущение жизни, тепла и спокойствия. Главная замена — бежевый. Но не скучный однотон, а сложная, глубокая база, на фоне которой раскрываются модные акценты.

Жёлтый интерьер
Фото: freepik.com by wuttichai1983, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жёлтый интерьер

Когда-то серый считался безопасным выбором. Он подходил ко всему и создавал иллюзию стиля. Но сегодня он всё чаще воспринимается как "холодный фон без характера". По словам дизайнеров, большинство новых проектов обходятся без серого вовсе — его заменяют мягкие, природные и теплые оттенки. Причина очевидна: люди стали ценить комфорт и живую атмосферу, а не офисный минимализм.

Бежевый сегодня — не просто альтернатива серому. Это основа для сложных, продуманных интерьеров, в которых хочется жить. Он универсален, но не безликий. Его легко адаптировать: достаточно добавить нужный акцент — и пространство меняется полностью.

Терракота — для тех, кто хочет уюта с характером. Этот оттенок земли особенно эффектен на фоне бежевых стен — например, в виде текстиля или ковров. Он моментально "согревает" комнату и визуально делает её более домашней.

Зелёные акценты — это про природу и спокойствие. Шалфейный или оливковый цвет в шторах, диванных подушках или даже в обивке мебели создаёт ощущение свежести и визуального баланса. Комната будто начинает "дышать".

Чёрный и графитовый — для любителей контраста и визуального веса. На бежевом фоне тёмные детали — будь то светильники, ножки мебели или рамы — смотрятся особенно выразительно. Это решение, которое придаёт интерьеру архитектурность и стиль.

Молочно-белый — для лёгкости и объёма. Этот оттенок отлично работает в текстиле, на полках, в мебели. Он делает интерьер светлым и зрительно увеличивает пространство. Особенно полезен в небольших квартирах.

Как внедрять тренды, не затевая капитальный ремонт

Обновить интерьер можно буквально за выходные. Дизайнеры советуют начать с простых акцентов: заменить серые подушки на терракотовые, повесить зелёные шторы, поменять плафон на чёрный. Даже ваза нужного оттенка способна задать нужное направление.

Чтобы интерьер не выглядел перегруженным, лучше ограничиться тремя основными цветами. И всегда проверяйте оттенки в реальном освещении — на солнце и при лампе. Один и тот же бежевый днём может казаться сероватым, а вечером — золотистым.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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