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Забудьте про серые стены: эти оттенки преображают даже самую маленькую прихожую

5 цветовых трендов для прихожей 2025 года, которые вас удивят
2:47
Недвижимость

Прихожая больше не считается техническим пространством. В 2025 году она — полноценная часть интерьера, а правильный цвет здесь работает лучше любого декора. Именно оттенок задаёт тон, формирует настроение и даже может визуально увеличить площадь. И дизайнеры уже выбрали, какие цвета стоит пробовать в этом году.

Прихожая
Фото: Pexels by Max Vakhtbovycn, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Прихожая

Вместо нейтрального и безликого — глубокий, насыщенный и благородный. Изумрудный цвет всё чаще выбирают для оформления прихожих. Он моментально добавляет интерьеру статусности, особенно в сочетании с золотистой фурнитурой или контрастной белой мебелью. Даже в маленькой прихожей такой оттенок смотрится свежо — главное, правильно организовать освещение.

Тёмная прихожая без естественного света может выглядеть уныло — но только не с горчичным. Этот жизнерадостный оттенок жёлтого не только визуально расширяет пространство, но и создаёт ощущение уюта уже с порога. Он особенно хорошо сочетается с древесными текстурами и светло-серой мебелью. Такой цвет будто говорит: "Здесь вас ждали".

Если хочется цвета, но без визуального давления — коралловый тон может стать идеальным решением. Он делает пространство тёплым и дружелюбным, особенно в паре с бежевыми и светло-серыми элементами. Такой интерьер выглядит расслабленно и современно. А если дополнить его зеркалами, прихожая станет и просторнее, и светлее.

Для тех, кто не боится тёмных тонов, тёмно-синий — находка. Он ассоциируется с уверенностью, респектабельностью и чистыми линиями. Чтобы такой цвет не выглядел гнетуще, дизайнеры советуют использовать его локально: на одной из стен, в отделке мебели или в деталях. Важный нюанс — тёплый свет и простая фурнитура. Никакой пестроты.

Слегка выгоревший, приглушённый оттенок красно-коричневого всё чаще появляется в дизайнерских прихожих. Терракотовый визуально "нагревает" пространство, особенно если рядом — деревянная мебель или живые растения. Такой цвет хорош для прихожих с нейтральным базовым фоном — белым или серым. Он добавляет характер, не перегружая.

Если хочется свежести и индивидуальности — лавандовый оттенок справится с этим лучше любых обоев с рисунком. Он делает интерьер мягким и одновременно современным. Особенно хорошо смотрится с белыми рамами, светлой мебелью и серебристыми деталями. Такой выбор говорит о тонком вкусе — и сразу выделяет прихожую на фоне остальных.

Уточнения

Гостиная салон — является общей комнатой, то есть предназначена для всех членов семьи. В больших домах гостиная также служит для деловых бесед и музыкальных занятий.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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