Почему в вашей однушке тесно и неуютно: 7 привычек, которые портят даже хороший интерьер

Однокомнатная квартира может быть уютным гнездом, а может ощущаться как тесная кладовка. Всё зависит не от метража, а от решений, которые принимаются при обустройстве. И, как отмечают дизайнеры, чаще всего именно бытовые привычки становятся главными врагами уюта.
Вот что на самом деле крадёт у вас воздух, свет и ощущение простора — и как это исправить.
Часто в маленькой квартире пытаются уместить всё и сразу — огромный шкаф, массивный диван, габаритную кровать. В результате свободного пространства почти не остаётся. Компактная, модульная, трансформируемая мебель не просто удобнее — она визуально разгружает комнату. Чем легче выглядят предметы, тем просторнее ощущается интерьер.
Даже модный графит на стенах может сделать квартиру мрачной, если её окна выходят на север. Светлые оттенки — белый, сливочный, пыльно-розовый, светло-серый — работают как отражатели. Пространство наполняется светом и кажется в два раза больше. Акцентные цвета лучше использовать в деталях — подушках, декоре, текстиле.
Потолочная люстра — уже не решение, а отголосок старого подхода к освещению. Пространство оживает, когда свет рассредоточен: торшеры в углах, лампы на тумбочках, бра у изголовья. Тёплый рассеянный свет делает интерьер мягким и уютным, даже если площадь ограничена.
Статуэтки, коробочки, книги, свечи, цветы… Мелкие предметы, собранные вместе, создают визуальный шум. Если нет систем хранения, квартира начинает выглядеть неуютной и захламлённой. Решение — оставить только важное и любимое, остальное спрятать в закрытые шкафы, ящики и корзины. Пусть пространство "дышит".
Когда вся жизнь сосредоточена в одной комнате, важно грамотно разделить её на функциональные зоны. Это не требует капитального ремонта: достаточно ковра, открытого стеллажа или ширмы, чтобы выделить, например, спальное место. Простые приёмы создают ощущение порядка и структуры.
Плотные портьеры зрительно "съедают" и так небольшое помещение. Лучше отдать предпочтение лёгким тканям — тюлю, льну, римским шторам или светлым жалюзи. Идеальный трюк — установить карниз ближе к потолку: это вытягивает стены вверх и делает комнату выше.
Пустые стены до потолка — это потерянное пространство. А ведь именно они могут разгрузить нижнюю часть комнаты. Высокие стеллажи, навесные полки, антресоли — всё это помогает спрятать вещи и при этом не загромоздить интерьер. Вертикальные линии в интерьере визуально "поднимают" потолок и делают помещение стройнее.
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
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