Почему в вашей однушке тесно и неуютно: 7 привычек, которые портят даже хороший интерьер

7 бытовых привычек, которые превращают вашу однушку в тесную кладовку

3:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Однокомнатная квартира может быть уютным гнездом, а может ощущаться как тесная кладовка. Всё зависит не от метража, а от решений, которые принимаются при обустройстве. И, как отмечают дизайнеры, чаще всего именно бытовые привычки становятся главными врагами уюта.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Натяжной потолок в квартире

Вот что на самом деле крадёт у вас воздух, свет и ощущение простора — и как это исправить.

1. Мебель, которая "давит"

Часто в маленькой квартире пытаются уместить всё и сразу — огромный шкаф, массивный диван, габаритную кровать. В результате свободного пространства почти не остаётся. Компактная, модульная, трансформируемая мебель не просто удобнее — она визуально разгружает комнату. Чем легче выглядят предметы, тем просторнее ощущается интерьер.

2. Тёмные стены, тёмное настроение

Даже модный графит на стенах может сделать квартиру мрачной, если её окна выходят на север. Светлые оттенки — белый, сливочный, пыльно-розовый, светло-серый — работают как отражатели. Пространство наполняется светом и кажется в два раза больше. Акцентные цвета лучше использовать в деталях — подушках, декоре, текстиле.

3. Один светильник — не свет

Потолочная люстра — уже не решение, а отголосок старого подхода к освещению. Пространство оживает, когда свет рассредоточен: торшеры в углах, лампы на тумбочках, бра у изголовья. Тёплый рассеянный свет делает интерьер мягким и уютным, даже если площадь ограничена.

4. Декор без системы

Статуэтки, коробочки, книги, свечи, цветы… Мелкие предметы, собранные вместе, создают визуальный шум. Если нет систем хранения, квартира начинает выглядеть неуютной и захламлённой. Решение — оставить только важное и любимое, остальное спрятать в закрытые шкафы, ящики и корзины. Пусть пространство "дышит".

5. Отсутствие зонирования

Когда вся жизнь сосредоточена в одной комнате, важно грамотно разделить её на функциональные зоны. Это не требует капитального ремонта: достаточно ковра, открытого стеллажа или ширмы, чтобы выделить, например, спальное место. Простые приёмы создают ощущение порядка и структуры.

6. Шторы, которые воруют свет

Плотные портьеры зрительно "съедают" и так небольшое помещение. Лучше отдать предпочтение лёгким тканям — тюлю, льну, римским шторам или светлым жалюзи. Идеальный трюк — установить карниз ближе к потолку: это вытягивает стены вверх и делает комнату выше.

7. Игнорирование вертикали

Пустые стены до потолка — это потерянное пространство. А ведь именно они могут разгрузить нижнюю часть комнаты. Высокие стеллажи, навесные полки, антресоли — всё это помогает спрятать вещи и при этом не загромоздить интерьер. Вертикальные линии в интерьере визуально "поднимают" потолок и делают помещение стройнее.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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