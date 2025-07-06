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Пустые стены, старая мебель и ковры с барахолки: как это стало главном трендом в интерьере 2025 года

Скандинавский стиль в интерьере: как создать уют без дорогих брендов
2:30
Недвижимость

Скандинавский стиль давно перестал быть просто трендом из соцсетей. Это философия жизни: максимум света, минимум лишнего и уют, рождающийся не из дорогих брендов, а из осознанных решений. И воплотить её можно даже в типовой квартире, не покупая половину ассортимента известного шведского магазина.

Интерьер
Фото: flickr by Jonnie Lace is licensed under Creative Commons
Интерьер

Первый шаг — сделать ставку на цвет. Светлые стены (белые, бежевые, серо-молочные) — это не только классика сканди, но и визуальный приём, который буквально "распахивает" комнату. Даже старую отделку можно освежить бюджетной, но качественной краской. Простое перекрашивание порой даёт больший эффект, чем дорогой декор.

Если под ногами старый деревянный пол, дизайнеры советуют не прятать его, а подчеркнуть — отшлифовать, покрыть лаком или даже покрасить в белый. В случае с плиткой или линолеумом спасает светлый ковёр из натуральных материалов — сизаля, джута, шерсти. Однотонный или с ненавязчивым геометрическим рисунком — он добавит уюта и фактуры.

Настоящий скандинавский стиль не гонится за ценниками. Он любит простые, долговечные формы и натуральное дерево — сосну, берёзу, дуб. Такие вещи проще найти не в шоурумах, а на блошиных рынках, в бабушкиной кладовке или даже на авито. Главное — форма и материал. А остальное легко исправить наждачкой, краской и каплей фантазии.

Из обычных ящиков можно собрать стеллаж, доски на козлах станут столом, а старый табурет — тумбочкой с историей.

Пледы, подушки, покрывала — именно они делают дом живым. Не нужно искать что-то модное. Достаточно хлопка, льна, шерсти. Светлые ткани, нейтральные оттенки, простые принты — клетка, полоска, мелкий рисунок. И не бойтесь создать что-то своими руками — связанный крючком плед или сшитые из старой скатерти наволочки впишутся в концепцию лучше любой фабричной вещи.

В скандинавском интерьере декор почти незаметен — и в этом его сила. Пара керамических ваз, плетёная корзина, свечи в простых подсвечниках, постеры в тонких рамках или даже графика, распечатанная на обычной бумаге. Главное — чтобы вещи "дышали" и не загромождали пространство.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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