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Шик или мрак: как правильно использовать тёмно-коричневый в интерьере и не пожалеть

Тёмно-коричневый интерьер: как избежать ошибок и создать уют
1:37
Недвижимость

Тёмно-коричневый — цвет с характером. Он способен придать интерьеру благородство, но может и "съесть" весь уют. Дизайнеры отмечают: именно с этим оттенком владельцы квартир чаще всего допускают ошибку — вместо тёплой атмосферы получают ощущение пещеры.

Кухня в темных тонах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кухня в темных тонах

Коричневые стены, массивная мебель, тёмный текстиль — кажется, всё это должно смотреться дорого. На деле же без света и контрастов интерьер начинает давить. Пространство становится визуально меньше, и даже днём кажется, что в комнате сумерки.

Как сделать тёмно-коричневый стильным, а не унылым

Эксперты рекомендуют придерживаться баланса и не использовать тёмный цвет в чистом виде на больших поверхностях. Лучше делать его акцентом — например, выбрать шоколадный диван или тумбу, а остальной интерьер оформить в более светлой палитре.

Светлые стены, бежевые или кремовые текстильные элементы, белые шторы помогают визуально "разгрузить" пространство. Комната становится светлее, но тёмные детали продолжают работать на стиль.

Детали, которые спасают: 

  • Металлический блеск. Золотые и бронзовые акценты — рамы, светильники, ножки мебели — добавляют игре света и лоска.
  • Природные материалы. Лён, шерсть, ротанг и дерево добавляют текстур и делают интерьер мягче.
  • Яркие акценты. Даже один плед горчичного цвета или пара зелёных растений могут "встряхнуть" комнату и добавить жизни.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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