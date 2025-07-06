Шик или мрак: как правильно использовать тёмно-коричневый в интерьере и не пожалеть

Тёмно-коричневый — цвет с характером. Он способен придать интерьеру благородство, но может и "съесть" весь уют. Дизайнеры отмечают: именно с этим оттенком владельцы квартир чаще всего допускают ошибку — вместо тёплой атмосферы получают ощущение пещеры.
Коричневые стены, массивная мебель, тёмный текстиль — кажется, всё это должно смотреться дорого. На деле же без света и контрастов интерьер начинает давить. Пространство становится визуально меньше, и даже днём кажется, что в комнате сумерки.
Эксперты рекомендуют придерживаться баланса и не использовать тёмный цвет в чистом виде на больших поверхностях. Лучше делать его акцентом — например, выбрать шоколадный диван или тумбу, а остальной интерьер оформить в более светлой палитре.
Светлые стены, бежевые или кремовые текстильные элементы, белые шторы помогают визуально "разгрузить" пространство. Комната становится светлее, но тёмные детали продолжают работать на стиль.
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
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