Уют на двух квадратных метрах: как маленький балкон превратить в стильный уголок

Каждый сантиметр на вес золота: как обустроить компактный балкон

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ваш балкон — это не просто пыльная площадка с видом на двор. Это скрытый резерв уюта и атмосферы, который вы можете раскрыть с помощью простых, но эффектных решений. Маленькая площадь — не приговор. Главное — правильный подход.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Девушка читает на балконе

Прежде чем бежать за мебелью, возьмите рулетку. Точные замеры (длина, ширина, высота) помогут избежать ошибок и выбрать компактные, но удобные решения. Каждый сантиметр на вес золота.

Складные стулья, миниатюрные столики и пуфы с местом для хранения — вот ваши лучшие друзья. Лёгкие материалы (алюминий, пластик, дерево) делают мебель мобильной и простой в уходе.

Вертикальное хранение также ключ к успеху. Навесные кашпо, полки, крючки — всё это не только экономит площадь, но и добавляет уюта. Хотите атмосферу сада? Подвесьте горшки с зеленью или фонарики.

Даже один кустик мяты или лаванды может оживить пространство. Для маленького балкона подойдут:

суккуленты, не требующие ухода;

пряные травы для кулинарных целей;

подвесные или настенные мини-грядки.

Свет — главный элемент атмосферы. Фонарики на солнечных батареях, гирлянды, мини-светильники на перилах — простое решение, которое преображает балкон в тёплый вечерний уголок.

Уточнения

Балко́н (итал. balcone от лат. balcus «балка») в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.



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