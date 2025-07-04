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Плесень в ванной? Вот рецепт, который спасает без запаха и яда

Тёмные швы плитки: простая хитрость, чтобы вернуть им идеальную чистоту
1:16
Недвижимость

Плесень в швах плитки — настоящая напасть. Сначала появляются еле заметные тёмные пятна, затем — зловонный запах, и вот уже ванная комната превращается в рассадник грибка. Но выход есть. И он проще, чем вы думаете: средство, которое "съедает" плесень, уже стоит у вас на кухне.

Плесень в ванной
Фото: Flickr by viviandnguyen_, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Плесень в ванной

Плесень любит влагу и плохо вентилируемые помещения — а значит, ванная, особенно зимой, для неё идеальное место. Со временем затирка между плитками начинает темнеть, впитывает грязь и влагу — и становится настоящим курортом для грибка.

Игнорировать проблему нельзя: вы не только портите интерьер, но и вдыхаете споры плесени, что опасно для лёгких и общего состояния здоровья.

Самый действенный и агрессивный способ — хлорсодержащий отбеливатель:

  • Смешайте 1 часть отбеливателя с 3 частями воды.
  • Наденьте перчатки и возьмите щётку или жёсткую губку.
  • Нанесите раствор на поражённые участки и тщательно потрите.
  • Смойте тёплой водой.

Этот способ мгновенно очищает швы, но имеет существенный минус — сильные испарения, вредные при регулярном использовании.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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