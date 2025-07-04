Плесень в ванной? Вот рецепт, который спасает без запаха и яда

Плесень в швах плитки — настоящая напасть. Сначала появляются еле заметные тёмные пятна, затем — зловонный запах, и вот уже ванная комната превращается в рассадник грибка. Но выход есть. И он проще, чем вы думаете: средство, которое "съедает" плесень, уже стоит у вас на кухне.
Плесень любит влагу и плохо вентилируемые помещения — а значит, ванная, особенно зимой, для неё идеальное место. Со временем затирка между плитками начинает темнеть, впитывает грязь и влагу — и становится настоящим курортом для грибка.
Игнорировать проблему нельзя: вы не только портите интерьер, но и вдыхаете споры плесени, что опасно для лёгких и общего состояния здоровья.
Самый действенный и агрессивный способ — хлорсодержащий отбеливатель:
Этот способ мгновенно очищает швы, но имеет существенный минус — сильные испарения, вредные при регулярном использовании.
Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.
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