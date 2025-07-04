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Гениальный способ сушки белья в холодные дни: всё сухое и без сушилки

Главный враг сушки белья: почему вещи не сохнут и как это исправить
1:44
Недвижимость

Лето не радует нас хорошей погодой и сушка белья превращается в настоящую головную боль: окна запотевают, влажность растёт, а одежда не сохнет сутками. Но есть простой способ всё исправить — и без дорогой техники.

Сушка белья
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сушка белья

Молодая женщина поделилась на YouTube хитростью, которая работает лучше сушилки. Всё, что вам нужно — обычный вентилятор и простыня. Накройте бельё как "палаткой", направьте поток воздуха внутрь — и получите ускоренную сушку без скапливающейся влаги в комнате. Простыня сохраняет тепло и впитывает пар, создавая эффект мини-парника.

Сушить бельё на вешалках — ещё один гениальный приём. Так экономится место, ткань меньше мнётся, а вещи быстрее сохнут. Используйте вешалки с силиконовым покрытием, чтобы одежда не соскальзывала. Для рубашек, платьев и брюк это особенно удобно.

Как ускорить сушку ещё больше

  • Убедитесь, что бельё хорошо отжато. Проверьте фильтр стиральной машины, он может мешать нормальному отжиму.
  • Дополительно отожмите вещи вручную, используя большое полотенце: заверните и сильно прижмите, чтобы убрать остатки влаги.
  • Поставьте в комнате вентилятор или, если есть, осушитель воздуха.
  • Сушите только нужное сейчас бельё в помещении. Остальное можно вывесить на лоджии или балконе.

Главный враг сушки — не холод, а влажный воздух. Влага "зависает" в комнате, вещи не сохнут и могут начать пахнуть затхлостью. Все эти советы работают на одну цель — снизить влажность и обеспечить циркуляцию воздуха.

Уточнения

Сушилка — предмет хозяйственного инвентаря.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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