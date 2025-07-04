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Полстакана соли — и даже старые носки снова белые! Секрет, который скрывают производители порошков

Как вернуть носкам первозданный вид: простой трюк с солью
1:29
Недвижимость

Блеклые, вонючие, с застарелыми пятнами — у носков есть целый арсенал неприятных сюрпризов. А стирка редко решает проблему полностью. Но решение куда проще, чем вы думаете. И оно стоит сущие копейки.

Белые носки
Фото: flickr. com by Jason Evans, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Белые носки

Обычная поваренная соль — спасение для носков любого цвета. Всего полстакана, засыпанного прямо в барабан стиральной машины, делают чудеса: удаляют въевшуюся грязь, пот и неприятные запахи. Белые носки остаются белыми, цветные — не выцветают. И всё это без дорогих порошков и агрессивной химии.

Хотите лучший эффект? Замочите носки заранее. Если загрязнения особенно стойкие, просто замочите носки на час в тёплой воде с 2 столовыми ложками соли. Этот простой шаг "размягчит" грязь, и машинка справится с ней с первого захода.

Соль не только чистит, но и нейтрализует запахи. А если вы добавите в неё пару капель лаванды, мяты или лимона, бельё выйдет из стирки не просто свежим, а с деликатным ароматом. Отличный способ освежить носки и вещи после долгого дня, пишет salt.co.

Соль смягчает воду. А это значит — никакой жёсткости ткани, никакой "наждачной бумаги" вместо трикотажа. Бельё становится мягче и приятнее на ощупь, без добавления смягчителей и ополаскивателей.

Уточнения

Носки́ — вид нательного белья, короткий чулок, не доходящий до колена. Парный тканевый предмет одежды, предназначенный для ношения на ногах человека.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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