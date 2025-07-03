Эта ошибка при ремонте ванной разрушит всё — и ваш бюджет, и интерьер

Три ошибки, которые могут удвоить ваш бюджет на ремонт ванной

1:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ремонт ванной — это всегда испытание: и для бюджета, и для нервов. Особенно если хочется сэкономить. Многие пытаются сделать всё "по минимуму", но совершают типичные ошибки, за которые потом расплачиваются повторным ремонтом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ванная комната в минималистичном стиле

Рассказываем, как избежать самых распространённых просчётов.

Ошибка №1: забыть о планировке

Самая дорогая ошибка — начать без чёткого плана. Особенно если ванная небольшая. Без точных измерений и продуманной расстановки вы рискуете получить пространство, где дверь бьётся о шкаф, а стиральная машина не открывается полностью. Потратить пару дней на расчёты — дешевле, чем переделывать всё заново.

Ошибка №2: менять всё до основания

Хочется передвинуть раковину? Поменять местами душ и унитаз? Лучше десять раз подумайте. Как только вы начинаете переносить сантехнику, бюджет ремонта взлетает. Прокладка новых труб, демонтаж, вынос старых узлов — всё это требует дополнительных затрат. Оставьте коммуникации на месте, если хотите сэкономить.

Ошибка №3: гнаться за внешним видом

Красиво — не значит практично. Особенно в ванной. Многие выбирают мебель, полы и покрытия только по цвету и дизайну, забывая, что высокая влажность быстро портит материалы. ДСП, незащищённые покрытия и неплотные стыки разбухают, расслаиваются и плесневеют. Для ванной подойдут только материалы, устойчивые к влаге и перепадам температуры.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



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