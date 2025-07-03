Эта ошибка при ремонте ванной разрушит всё — и ваш бюджет, и интерьер

Ремонт ванной — это всегда испытание: и для бюджета, и для нервов. Особенно если хочется сэкономить. Многие пытаются сделать всё "по минимуму", но совершают типичные ошибки, за которые потом расплачиваются повторным ремонтом.
Рассказываем, как избежать самых распространённых просчётов.
Самая дорогая ошибка — начать без чёткого плана. Особенно если ванная небольшая. Без точных измерений и продуманной расстановки вы рискуете получить пространство, где дверь бьётся о шкаф, а стиральная машина не открывается полностью. Потратить пару дней на расчёты — дешевле, чем переделывать всё заново.
Хочется передвинуть раковину? Поменять местами душ и унитаз? Лучше десять раз подумайте. Как только вы начинаете переносить сантехнику, бюджет ремонта взлетает. Прокладка новых труб, демонтаж, вынос старых узлов — всё это требует дополнительных затрат. Оставьте коммуникации на месте, если хотите сэкономить.
Красиво — не значит практично. Особенно в ванной. Многие выбирают мебель, полы и покрытия только по цвету и дизайну, забывая, что высокая влажность быстро портит материалы. ДСП, незащищённые покрытия и неплотные стыки разбухают, расслаиваются и плесневеют. Для ванной подойдут только материалы, устойчивые к влаге и перепадам температуры.
Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
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